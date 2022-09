Basket Uisp da record: 74 squadre iscritte e 1.600 giocatori in campo

NOTIZIARIO UISP del 28 settembre 2022

BASKET UISP – Record di iscrizioni nei campionati senior



Record assoluto di iscrizioni al campionato Uisp Senior di pallacanestro first league e second league: in totale 74 squadre rispetto alle 69 dello scorso anno. Un successo imputabile ai costi competitivi, all’organizzazione snella e agile che avvantaggia le esigenze di tante società, al programma informatico che garantisce per ogni partita un articolo e il commento da parte di un giornalista, oltre alle classifiche con i punti realizzati da ogni giocatore e le statistiche (tutto questo su Varese.sportonlive.it). Quest’anno, inoltre, si giocherà senza limitazione Covid, nella speranza che non ci siano problemi legati alla crisi energetica.

«Noi di Uisp Varese siamo gli unici in Italia a giocare con le regole NBA, quindi disputando partite di 48 minuti invece che 40, con 13 giocatori invece di 12. Si tratta di una regola apprezzata perché consente ai giocatori di stare in campo per più tempo» spiega Renato Vagaggini, il commissioner di Uisp Pallacanestro Varese.

Il campionato senior, a cui possono partecipare i giocatori dai 16 anni in su, inizierà lunedì 10 ottobre, con squadre della provincia di Varese, Milano, Como, Novara, Verbania, e Vercelli. In totale si sfideranno più di 1600 giocatori, per un totale di circa mille partite. Lo scorso anno i vincitori del campionato provinciale, a sorpresa, sono stati i Montello Youg. Quest’anno chi si aggiudicherà la coppa?

Presto per dirlo. Dopo i campionati provinciali, seguirà la fase regionale e poi la fale nazionale a Rimini, dal 16 al 19 giugno.

In questi giorni c’è attesa per la chiusura delle iscrizioni dei campionati giovanili di tutte le categorie: c’è tempo fino al 30 settembre e anche lì si attende un boom di iscrizioni.

FOOTBALL AM. – I Gorillas ripartono alla grande

Sabato, dalle 15 alle 17, nel Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di via Sette Termini a Varese, si svolgerà l’Open Day della squadra di football americano affiliata Uisp dei Gorillas. Un appuntamento che darà modo a chiunque di provare gratuitamente e vedere da vicino come si allena una squadra di football e reclutare nuove leve. Tutti benvenuti dai 10 (classe 2013) ai 48 anni per sperimentare il football americano e il flag football, la sua variante senza contatto. Non importa se sei alto o basso, magro o in carne. Dopo che coach e giocatori avranno spiegato regole e nozioni base e tutti avranno potuto fare una prova pratica, verrà offerto un rinfresco ai presenti.

La prima squadra ha già iniziato la preparazione atletica per la stagione 2023 sotto la guida esperta di Massimo Romanò, preparatore atletico e docente universitario presso la facoltà di Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano. Questa stagione vedrà anche il graditissimo arrivo di Stefano Fantauzzi, coach di grande esperienza che si occuperà di sviluppare i quarterback biancorossi.

GINNASTICA ARTISTICA – Al via i corsi di Sport4fun a Sumirago

Sport4fun – affiliata a Uisp – nasce nel 2016 dalla voglia di creare una società sportiva di ginnastica artistica sul territorio di Sumirago. Come dice il nome (sport4fun, sport per divertimento) l’obiettivo principale è quello di fare divertire i bambini attraverso il movimento senza dimenticare la parte tecnica, che è fondamentale per imparare a muovere il corpo correttamente e in sicurezza.

Sport4fun organizza corsi di gioco gym per bambini dai 3 ai 5 anni il mercoledì dalle 16 alle 16.45 e il sabato dalle 9.30 alle 10.15. Corsi di ginnastica artistica per bambini dai 6 ai 10 anni il mercoledì dalle 16.45 alle 17.45 e il sabato dalle 10.15 alle 11.15. Corsi per i ragazzini dagli 11 ai 18 anni il mercoledì dalle 18.45 alle 19.15 e il sabato dalle 11.15 alle 1215. Il mercoledì sera, dalle 19.30 alle 20.30, è in programma il corso Power Gin di tonificazione per tutti. Gli allenamenti si svolgono nella palestra della scuola media di via Carducci, a Sumirago.

Per informazioni: sport4funsumirago@gmail.com.