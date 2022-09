Bel tempo ed eventi: comincia bene il ritorno della fiera di Varese

Dopo l’inaugurazione dei venerdì 9 è partita con successo la Fiera di Varese: sono state stimate infatti oltre 10mila presenze nei padiglioni della Schiranna nel primo weekend di apertura della manifestazione, complice anche il bel tempo. «Era importante per noi che il pubblico partecipasse come nelle passate edizioni, ma dopo due anni di fermo non era per nulla scontato» ha commentato Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità, che organizza materialmente la Fiera.

Non sarà solo weekend però: la fiera proseguirà per tutta la settimana con apertura dalle 16 alle 23 con ingresso gratuito fino alla chiusura di domenica 18 settembre. Nei 6.000 metri quadri coperti, i circa 120 espositori si dicono soddisfatti dei risultati di questa prova generale del primo fine settimana.

Grande successo per l’Area Street Food, presa d’assalto per pranzi e cene del week-end. Tra le svariate proposte gastronomiche c’erano dalle bombette pugliesi allo gnocco fritto passando per gli hamburger di fassona piemontese e gli apprezzatissimi panzerotti baresi, insieme a una selezione delle migliori birre di baVarese Prostfest. Molto apprezzata anche la novità dell’anno: l’Osteria Alègher, che offriva lasagne “come quelle delle nonna” e molto altro. Ad accogliere i visitatori l’oramai tradizionale bancone del Bar Fermento una birreria sullo stile baVarese caratterizzata dalle birre a km zero del Birrificio Artigianale l’Orso Verde e dalle migliori industriali sul mercato.

Ultima chiamata invece per lo Speciale Sposi che dal 14 settembre lascerà spazio, fino alla fine della manifestazione, allo Speciale Benessere, in una staffetta di esposizioni con vendita di prodotti, dimostrazioni, esibizioni, prove pratiche di gruppo e conferenze: da mercoledì unico tema sarà il benessere e lo star bene in tutte le sue forme. Verrà dato inoltre un orientamento verso le discipline olistiche per ritrovare e mantenere l’equilibrio mente-corpo. E ancora alimentazione biologica e abbigliamento ecologico, attrezzature per il tempo libero, antichi rimedi naturali, architettura ecosostenibile e Feng Shui, e tanto altro ancora.

Sempre presente invece lo spazio tutto dedicato al “Recupero del Patrimonio Edilizio” con Camera di Commercio di Varese e l’Associazione costruttori edili della provincia di Varese (Ance) con l’obiettivo di fornire ai visitatori e agli operatori economici, informazioni con le ultime novità sull’utilizzo dei bonus fiscali, in supporto a cittadini, professionisti ed imprese in quello che sembra ancora oggi un percorso ad ostacoli.

BENESSERE E TALK SHOW: GLI INCONTRI DELLA LA SETTIMANA

Nell’Area Incontri e cultura affiancati da Radio Millennium, Media Partner della manifestazione, partiranno da lunedì convegni, workshop e incontri che tratteranno temi di attualità e tempo libero. Si parte lunedì alle 18 con il convegno a cura di ASPPI dal tema “Contratto di affitto Concordato di versamento cedolare secca del 10% e non del 21 e pagamento IMU del 75%”.

Martedì 13 alle 18 è la volta di dell’Incontro Benessere dal tema “Ipnosi Regressiva Alchemica è uno stato di coscienza amplificato al servizio dell’evoluzione dell’anima. L’alchimia non è soltanto la madre della chimica, ma anche un’anticipazione dell’odierna psicologia dell’anima, oltre lo spazio e il tempo” a cura di Mario Sparacia.

Mercoledì 14 si parte alle 16.30 con l’Incontro Benessere “Rimedi naturali, naturopatia, iridologia per la prevenzione e la cura di mente, corpo, spirito” a cura di Erica Biancon di La Mimosa Erboristeria mentre alle 19 il primo attesissimo Talk Show moderato dalla conduttrice delle grandi interviste Morena Zapparoli Funari, che anche per questa edizione torna in Fiera di Varese con due interviste tutte al femminile. Il primo appuntamento è con Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense e noto volto televisivo verrà a parlarci del suo libro “Versace. Autopsia di un delitto impossibile” nel quale analizza la personalità e il modus operandi di Andrew Cunanan, il killer che il 15 luglio del 1997 assassinò Gianni Versace. Il secondo appuntamento giovedì 15 settembre sempre alle 19 in Area Incontri e Cultura è con Marina Di Guardo, oltre ad essere la mamma di Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo, ha scritto numerosi romanzi prevalentemente di genere thriller e verrà a parlare del suo ultimo libro “Dress Code Rosso Sangue”.

Venerdì 16 si parte con l’incontro benessere dal tema “Riflessologia Vietnamita” e alle 18.30 si terrà il workshop tecnico dal tema “Canne fumarie Sicure. Risparmio & Sicurezza” a cura di AN Camini, per chiudere alle 21 con un altro incontro benessere dal tema “Shiatsu, il tocco che viene da cuore” a cura di Jula Giovanna.

Il tendone sarà poi animato ogni sera nell’Area Spettacoli, sul palco della baVarese Post Fest, dalla presentazione delle annate agonistiche di alcune delle realtà sportive più importanti di Varese e Provincia, con la collaborazione di Michele Marrocco di VareseSport: lunedì 12 si parte alle 19.30 con Curling Varese e a seguire Mastini Hockey Varese. Martedì 13 Varese95 Basket Femminile. Mercoledì 14 dalle 19.00 BMX Besnate e a seguire Gorillas America Football Team. Giovedì 15 alle 18bBoxe Team Camacho e alle 20 saliranno sul palco i neo medagliati ai mondiali under23 della Canottieri Varese. Venerdì 16 si chiude il programma della settimana con Città di Varese Calcio dalla prima squadra alle giovanili.

FIERA DI VARESE, LE INFO

DAL 9 al 18 SETTEMBRE 2022

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 17 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 18 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

PARCHEGGIO GIORANLIERO A.V.T. € 3,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese