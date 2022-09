Bella sfida al “Franco Ossola”: il Seregno mette alla prova il Varese

Poche chiacchiere, tanti fatti. Il Città di Varese, dopo la sconfitta subita sul campo della Virtus CiseranoBergamo, ha dovuto assorbire la delusione e ricaricare le energie in vista della prossima gara di campionato, che non può essere sbagliata.

Domenica 18 settembre (fischio d’inizio alle ore 15.00) al “Franco Ossola” arriverà il Seregno. Gara complessa, con le due formazioni che arrivano con l’umore opposto. Se i biancorossi devono digerire l’amaro boccone del ko, i brianzoli arrivano da una bella e larga vittoria, 5-1 casalingo contro il Villa Valle.

Mister Gianluca Porro dovrà fare a meno ancora di Francesco Gazo e Gianluca Piccoli, mentre capitan Donato Disabato dovrebbe essersi ristabilito dopo un problemino in settimana e guidare la squadra in regia.

L’allenatore biancorosso spiga quale sarà l’animo della sua squadra: «È stata una settimana da squadra ferita che deve reagire, ed è quello che vogliamo e dobbiamo fare subito domani: ci siamo allenati bene, come del resto anche le scorse settimane, ma poi sarà il campo a parlare. Una partita che ti chiama al riscatto è un’occasione e non un peso. Mi aspetto un Seregno che sta bene mentalmente perché arrivano da una vittoria roboante e sono in salute. Il recupero di Piccoli sta procedendo secondo la tabella di marcia. Rientra Bigini e anche in chiave under è un’opzione in più. Sulla formazione ho alcune opzioni da vagliare ma, come sempre, tutti dovranno fare il massimo che giochino dall’inizio o in corsa».

Il Seregno, allenato da Maurizio Lanzaro, gioca con un 4-3-3 che ha come terminale offensivo il trentenne attaccante senegalese Modou Diop, che arriva da una tripletta.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Domenica 18 settembre ore 15.00: Arconatese – Real Calepina; Breno – Sona; Brusaporto – Varesina; Caronnese – Casatese; Varese – Seregno; Folgore Caratese – Virtus CiseranoBergamo; Lumezzane – Sporting Franciacorta; Ponte San Pietro – Alcione; Villa Valle – Desenzano.

CLASSIFICA: Varesina, Virtus CiseranoBergamo, Casatese 6; Lumezzane, Desenzano, Sporting Franciacorta 4; Varese, Arconatese, Seregno, Alcione, Sona 3; Ponte San Pietro, Real Calepina 2; Breno 1; Caronnese, Brusaporto, Villa Valle, Folgore Caratese 0.