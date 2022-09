Bello in Busto. Birrifici artigianali, street food, musica e spettacoli al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Busto Arsizio si prepara a inaugurare il mese di settembre con la nuovissima rassegna BELLO IN BUSTO, un weekend ricco di eventi per tutte le età al Museo del Tessile.

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, infatti, potremo partecipare al Festival delle Birre Artigianali, abbinato al miglior Street Food da tutta Italia, il tutto accompagnato da musica, concertini e l’atteso ritorno al Museo del Tessile della Silent Disco.

La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

BELLO IN BUSTO è un grande evento contenitore di molte altre iniziative e attività collaterali volte all’intrattenimento, al gioco e all’aggregazione per grandi e piccoli.

In occasione di questo appuntamento all’insegna del gusto sono numerose le offerte per il mondo della birra artigianale e per il menù 100% street food: oltre 25 tipologie di birre selezionate saranno servite alla spina da un grande beer wall, facilmente abbinabili a un gettonatissimo hamburger di fassona piemontese o agli arrosticini di pecora abruzzesi e ancora cuoppo di fritto misto fino alle specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come i burritos messicani.

Ritorna al Museo del Tessile l’imperdibile SILENT DISCO, la grande festa silenziosa che ci farà ballare con centinaia di cuffie luminose sotto le stelle per le due serate di venerdì e sabato. Tre i generi musicali ascoltabili contemporaneamente sui tre differenti canali delle cuffie wireless, per ballare e divertirsi nel rispetto della quiete pubblica.

Tutti i giorni saranno presenti concertini, spettacoli con artisti di strada e molto altro ancora.

La zona del Museo del Tessile è dotata di parcheggi circostanti, ma gli organizzatori ci tengono a dire (almeno ai cittadini, che abitano vicini): «Consigliamo a tutti di muoversi a piedi o in bici, per passare belle ore senza code e smog per la ricerca di parcheggi».

Per l’associazione “ il ritorno ai grandi eventi a Busto Arsizio è davvero molto atteso, molte delle iniziative nate in questi anni si sono evolute portando una ventata di aria fresca e nuove proposte dalla forte attrattiva per centinaia di persone tra adulti, famiglie e giovani.”

Programma completo

Venerdì 2 settembre

18.00 -Inizio evento

20.30 – live: le hot club de milanò

21.00 – silent disco

00.30 – chiusura

Sabato 3 settembre

18.00 – Inizio evento

20.30 – live: vicolo del jazz

21.00 – silent disco

00.30 – chiusura

Domenica 4 settembre

Inizio evento ore 12 e chiusura ore 00.30

Silent disco

Mentre tutto nel parco tace, noi balliamo

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie wireless, per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è!

Birrifici e birre artigianali presenti

Birra dell’Eremo: Aria – Yaki

Brewfist: beautiful & Strange – Terminal – Montante Canediguerra: Bohemian Pils

Hammer: Wave Runner

MC77: San Lorenzo – Blanche

Portabruciata: Nayatt – Pallata

Rurale: Blackout – Seta Special

Mastino: Cangrande

Extraomnes: Zest

Croce di Malto: Triticum – TripleXXX

Argo: Amberground

Lambrate: Quarantot

Liquida: Uber – Famous Last Hop

Bruton di Bruton – Bruton (ale gluten free)