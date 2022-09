I bimbi del centro estivo di Cocquio ripuliscono i paese prima di tornare sui banchi

Una “passata“ per il paese prima di tornare sui banchi di scuola: mercoledì 7 settembre i ragazzi del centro estivo di Cocquio Trevisago in collaborazione con l’Associazione “Amo Madre Terra” hanno effettuato un’uscita sul territorio per pulire alcune strade del paese. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e responsabilità a tale proposta, dimostrando impegno e grande senso civico verso la tutela e il rispetto dell’ambiente.

Il “bottino” raccolto è stato sorprendentemente ricco: sono stati recuperati, con l’utilizzo delle apposite pinze raccogli-rifiuti sei sacchi con plastica, vetro, carta, cartone, lattine, contenitori vari di plastica e ben 1300 mozziconi di sigarette.

«Ancora una volta i nostri bambini e ragazzi sono stati di esempio a noi adulti, spesso maleducati e incuranti del bene prezioso che la nostra terra rappresenta. Grazie del vostro impegno e del grande senso civico dimostrato», ha commentato l’assessore all’Istruzione dottoressa Raffaela Pane.