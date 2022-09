Blitz della Polizia Locale di Busto Arsizio al semaforo, due pregiudicati denunciati

L’ennesima auto intestata a prestanome è caduta nella rete degli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, di pattuglia nella zona di Madonna Regina. Una Fiat Bravo, segnalata in quanto in uso a soggetti nordafricani dediti a reati di vario tipo, risultava da poco entrata in città grazie alla segnalazione arrivata dai sistemi di lettura targhe.

Dalla segnalazione, due pattuglie del Nucleo Pronto Intervento, in pochi minuti hanno raggiunto l’auto e atteso il momento idoneo (un semaforo rosso), stringendo il veicolo in una vera e propria “tenaglia”, bloccandone ogni tentativo di fuga.

I due occupanti, colti di sorpresa sono stati immediatamente bloccati e perquisiti. Trasportati presso il Comando di via Molino, sono stati fotosegnalati e controllati con l’ausilio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese. Il veicolo è stato confiscato e i due denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Grazie a questo intervento, probabilmente, è stata evitata la commissione di reati.