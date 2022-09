Bocce, ultimi sussulti nel campionato di promozione seconda categoria

Per la gran parte dei gironi disputati nei campionati di promozione la conclusione si è perfezionata prima del letargo agostano, non per il terzo della seconda categoria che, giunta all’ottava giornata, doveva ancora completare il suo cammino con le ultime due previste in calendario.

Il verdetto era ormai stato formulato con il dominio di Casciago che, al momento della sosta, poteva vantare un vantaggio incolmabile – otto punti – sulla seconda Bederese. Quindi due giornate ininfluenti per gli spareggi del 17 e 18 settembre fra le vincenti dei quattro raggruppamenti, tuttavia le partite restanti avranno il compito di cristallizzare la graduatoria finale.

Sabato 3 settembre va in scena l’ultima partita della Bederese – alla decima giornata è previsto riposo – alla quale va a far visita Bolongaro già sconfitta all’andata con un sonante 7-1: incontro scontato, da disputare solo perché bisogna terminare ciò che è stato iniziato, a carattere amichevole senza particolari stimoli?

Nulla di più avventato. Gli interpreti della sfida si comportano da collaudati professionisti, dando vita a un confronto spettacolare, senza esclusione di colpi, con un andamento nel punteggio avvincente, incerto fino alla fine, per la gioia e delizia dei palati raffinati dei presenti.

Certamente ai piemontesi va il merito di essersi subito adattati a terreni di gioco poco familiari: se per i bederesi la tecnica dell’accosto sui propri campi poteva rappresentare un esercizio formale al limite della banalità, per i frequentatori della sponda opposta del lago avrebbe potuto riservare insidie impreviste.

L’inizio della contesa sembrerebbe smentire quanto affermato in precedenza. Nell’individuale Moschini, pur sudando le proverbiali sette camicie, riesce a imporsi su D’Agostino, giocatore completo con la faretra ben fornita di valide frecce, per 8-6, mentre la terna s’impone con il più netto punteggio di 8-2, esibendo un suntuoso Mauro Spozio, praticamente perfetto nell’accosto, oltre a un Franco Rossi precisissimo nelle bocciate sotto mano e a un Mario Tartaglia efficace quanto mai nelle due fasi di accosto/raffa. 2-0 per Bedero.

A questo punto Bolongaro, affatto rassegnata alza ulteriormente il livello del suo gioco, i suoi raffatori colpiscono pallini con facilità, quasi avessero la dimensione di palloni da pallacanestro, per cui la contesa svolta dalla sua parte, si aggiudica entrambi i set e va al riposo in parità: 2-2.

Il tutto ora è affidato alle coppie e la Bederese non appare più così spavalda, così sicura del risultato finale. Comunque alla ripresa Rossi/Spozio decidono di voler matare il toro, inanellano una serie impressionante di bellissime giocate e sbaragliano gli avversari con un categorico 8-1, sull’altro campo Finali/Moschini – con un Moschini superbo – riescono a prevalere per 8-4, portando il parziale sul 4-2. Di nuovo Bolongaro non ci sta: dà inizio a una battaglia cruenta con un’incredibile alternanza nei punti, fintantoché Rossi/Spozio conquistano il sospirato quinto set permettendo ai locali d’imporsi per 5-3.

Per ora alla Bederese, assisa in solitario sul secondo gradino, non resta che contemplare, come nel film di Hitchcock “La finestra sul cortile”, gli avvenimenti che si svolgeranno per terminare il girone, senza la drammaticità del racconto filmico, ma con un signorile distacco, come si addice a chi per ora funge da valletta alla principessa Casciago.

PILLOLE DI BOCCE

3 settembre – Brezzo di Bedero – Campionato promozione seconda categoria – nona giornata Bederese (VA) – Bolongaro (VCO) 5-3 (55-42) Direttore di gara – Domenico Gatta

5 settembre – Daverio – inizio regionale serale individuale ABCD