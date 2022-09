“Boia che trail!”, vince la coppia Simona Demaria/Daniele Marro

La 5^ edizione del Boia si conferma manifestazione di successo è infatti totale la soddisfazione dei partecipanti, ma anche degli organizzatori.

Molto apprezzato il nuovo percorso, 15km all’interno del Parco della Valle Boia che hanno messo a dura prova le gambe dei corridori, sentieri mai noiosi da correre in velocità tra saliscendi, cambi di direzione e single track tecnici. Ennesima conferma di come la Valle del Boia sia un territorio da valorizzare e conservare e come gli eventi sportivi di questo tipo possano dare un enorme contributo in questo senso, partendo soprattutto dalla manutenzione e ripristino delle sentieristica ad opera degli organizzatori.

Molti i volontari che si sono messi a disposizione, oltre 30 persone a presidiare il percorso e altri 30 ad assolvere i compiti in zona partenza/arrivo, vera anima dell’evento e a loro va un enorme ringraziamento.

170 coppie in gara provenienti da diverse province, di queste almeno 6 erano in lizza per la vittoria finale.

La coppia Pisani-Zucchiatti ha condotto per gran parte per poi cedere il passo nei km finali ai fortissimi fratelli Guglielmetti che hanno preceduto di soli 3 secondi i “DU-MAT” Duchini-Bosco

In campo femminile a vincere sono state le favorite Soffia-Minato, precedendo di una manciata di secondi Cerlini-Ricci (Chiara Cerlini già vincitrice di una edizione del BcT)

Tra le coppie miste spicca la squadra composta da Simona Demaria- Daniele Marro che precede di un minuto uno dei team più attesi composto da Luca Valenti e Monica Moia, bene anche i varesini Mario Dambrosio- Simona Lo Cane giunti terzi.

Categoria COPPIA MASCHILE

1° Francesco Guglielmetti / Claudio Guglielmetti in 1h.04’ 22”

2° Giuseppe Duchini / Matteo Bosco in 1h04’ 25”

3° Daniele Peretti / Cristiano Galletti in 1h 05’ 20”

4° Matteo Villarosa/ Cesare Riva 1h 06’ 08”

5° Michel Cagnacci / Fabio Di Centa 1h 07’ 52”

Categoria COPPIA FEMMINILE

1° Elena Soffia / Mara Minato in 1h.19’ 13”

2° Chiara Cerlini / Veronica Riccio in 1h19’ 44”

3° Lorena Schivalocchi / Letizia Gaffuri 1h 23’ 56”

4° Roberta Tosi / Emanuela Manzoli 1h 24’ 20”

5° Pamela Monzani / Daniela Majer 1h 24’ 28”

Categoria COPPIA MISTE

1° Simona Demaria / Daniele Marro in 1h.14’ 12”

2° Luca Valenti/ Monica Moia in 1h15’ 12”

3° Mario Dambrosio / Simona Lo Cane in 1h 15’ 29”

4° Stefano Gornati / Chiara Naso 1h 17’ 50”

5° Riccardo Malacrida / Silvia Coriele 1h 19’ 33”