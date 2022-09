Boniotti (Italia Viva): “Tanti imprenditori del Varesotto con il Terzo Polo per riportare Draghi al Governo”

«Il mondo economico della provincia di Varese ha toccato con mano i risultati del Governo Draghi, adesso molti imprenditori tifano per il progetto politico di Italia Viva e Azione, con Carlo Calenda e Matteo Renzi, per continuare a combattere battaglie utili alle imprese e alle famiglie nel solco del lavoro avviato da Mario Draghi».

Così Davide Boniotti, coordinatore di Italia Viva per l’area di Busto Arsizio, che continua: «L’incremento del Pil al +3,4%, recentemente registrato dall’Istat, ha significato maggiore crescita per le imprese, più occupazione e quindi benessere per le famiglie, un trend purtroppo interrotto dalla fine del Governo Draghi e dalle elezioni anticipate. Mentre oggi tra i politici spuntano tanti nuovi “draghiani”, è bene ricordare che Draghi è arrivato grazie al coraggio e alla grande capacità politica di Matteo Renzi e Italia Viva, mentre 5stelle, Lega e Forza Italia hanno lavorato per la sua caduta, arrecando un danno all’Italia e particolarmente alle imprese che stavano beneficiando della rinnovata autorevolezza del nostro Paese in campo internazionale. Oggi più che mai, i settori produttivi ed economici hanno bisogno di risposte immediate, dettate dalla competenza e non da populismo e equilibrismi di alleanze politiche posticce. Anche per questo è nato il nostro Polo riformista e moderato, che si presenta alle elezioni del 25 settembre con i simboli di Italia Viva e Azione e il nome di Carlo Calenda».

Conclude Boniotti: «Nell’area di Busto Arsizio è collocata una buona parte del tessuto imprenditoriale provinciale, gli daremo voce e rappresentanza».