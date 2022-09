Bonus bollette e affitti, due misure a favore delle famiglie di Busto Arsizio in difficoltà

La giunta di Busto Arsizio ha approvato due delibere di giunte dedicate al sostegno alle famiglie in difficoltà residenti in città. Riaperto il bando per il bonus utenze per il quale ci sono ancora fondi disponibili ed è stata attivata anche la misura di sostegno al pagamento del canone d’affitto per le abitazioni private. Di seguito i dettagli.

Sono stati riaperti i termini del bando “Misura urgente di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche rivolta alle famiglie in difficoltà economiche connesse all’emergenza sanitaria covid 19” risultando ancora disponibili risorse economiche per quasi 45.000 Euro. La scelta è quella di dare la possibilità ad un maggior numero di cittadini di aderire al sostegno economico ministeriale assegnato al Comune di Busto Arsizio (Euro 305.547,54). A oggi hanno beneficiato della misura 657 famiglie per un importo totale di Euro 260.600.

La giunta ha anche disposto di attuare la Misura Unica di sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione come previsto dalla Regione che ha assegnato al Comune risorse aggiuntive (pari a Euro 21.635) per la prosecuzione delle misure a sostegno della locazione. Si prevede l’erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare da parte del proprio inquilino; il contributo massimo erogabile è pari a 8 mensilità e comunque non oltre i Euro 3.000 a contratto. Inoltre la giunta ha deciso di destinare il contributo, fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate (ossia fino ad una massimo di Euro 10.817,50), a nuclei familiari con alloggio all’asta.