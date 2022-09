Il Bosco incantato torna ad animare il Parco Pineta e l’Ecoplanetario di Tradate

Dopo 2 anni di stop domenica 25 dalle ore 14 torna l’evento che trasforma l’area protetta in un mondo incantato ricco di favole, avventurose esplorazioni, giochi e laboratori per bambini e famiglie

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il bosco muta in un palcoscenico per fate, gnomi e folletti. È quello che succede nel pomeriggio di domenica 25 settembre al Centro didattico del Parco Pineta che torna ad ospitare, dopo due anni di stop “Il bosco incantato”, la manifestazione dedicata ai più piccoli che trasforma l’area protetta in un mondo da favola, ricco di avventure fantastiche e sorprese.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed è condotta e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale.

L’appuntamento è per tutti alle ore 14, con prenotazione a questo link.

Tutte e attività sono a partecipazione gratuita.

Di seguito il programma completo.

Laboratorio didattico STEAM

Aguzza l’ingegno e scopri come raggiungere l’obiettivo sfruttando tutte le “carte” sul tavolo

Laboratorio didattico

Tra gnomi, gufi e scoiattoli (a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta)

Esperienze in natura

Piccole attività per piccoli esploratori alla scoperta degli abitanti del bosco attraverso i 5 sensi

Laboratorio didattico – creativo

Scopriamo e costruiamo gli animali del bosco con la pasta di sale (a cura delle Guardie Ecologiche dei PLIS Insubria-Olona)

FitoSafari fotografico

Diventa un cacciatore di esemplari vegetali, armato della fotocamera del tuo dispositivo mobile (con la conduzione delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta e librogamelive.it).

ALTRI EVENTI AL PARCO PINETA

Sempre nel pomeriggio di domenica 25 settembre il Centro didattico del Parco Pineta di Tradate offre a grandi piccini anche altre opportunità di visita.

Di seguito tutte le proposte.

EcoPlanetario

Parti per un viaggio dal nostro pianeta verso i confini del tempo e dello spazio alla scoperta del sistema solare (evento a pagamento)

Sentiero Natura

Il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza, vi conduce alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).

Osservatorio Astronomico

Osservatorio didattico, laboratorio eliofisico cupola principale sono pronti ad affascinarvi, il primo con l’osservazione astronomica del sole e gli altri spazi tramite visite guidate (numeri limitati, prenotazione in loco).

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento!

Sentiero della Magia del Bosco

Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.

Sentiero F.A.T.A.

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi.

Percorso del Sistema Solare

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero F.A.T.A. ecco il Percorso del Sistema Solare con partenza dalla postazione del sole; un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. E’ possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.

LibroGame Live “La Selva del Fato”

Immergiti in una fantastica avventura! Scarica l’avventura, inquadra i QRcode con il tuo smartphone e diventa protagonista della storia a interattiva “La Selva del Fato” (www.librogamelive.it).

L’audioguida del Sentiero Natura, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il Fitosafati fotografico sono scaricabili in pochi semplici passaggi (meglio farlo prima di raggiungere il Centro):

– collegati al sito www.librogamelive.it tramite Chrome o Safari (NO altro browser);

– visita la sezione “Sentieri” scarica l’esperienza che desideri

– segui le istruzioni e una volta sul sentiero attiva la funzione «aereo», il sistema funziona al meglio offline!

App ETERSIA QUEST – Armati di tecnomagia

Vieni a visitare il Parco ma prima scarica gratis l’App di Etersia Quest, percorri il sentiero F.A.T.A., e vivi un’avventura che, tra rompicapi e prove di abilità.

COSA PORTARE CON SÉ

Scarpe comode, uno smartphone con batteria carica e una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic.