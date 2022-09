Brezzo di Bedero ospiterà la prossima edizione di “Per mano si può dire basta alla violenza”

Domenica 28 agosto il comune di Valganna, in collaborazione con la Pro Loco e l’assistente sociale Federica Calvi, ha organizzato “Per mano si può dire basta alla violenza”: una camminata solidale per dire no ad ogni tipo di violenza a cui hanno presenziato il senatore Stefano Candiani, il deputato Matteo Bianchi, i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino, il presidente della Comunità Montana del Piambello Paolo Sartorio e diversi sindaci e amministratori del territorio. E’ stata un’occasione reale per dire di “no” alla violenza e per far conoscere la rete di associazioni che si occupano di tutela e prevenzione di quest’ultima sul territorio.

Presente, tra gli altri, anche il sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini che ha accolto da subito, con grande interesse ed entusiasmo, la proposta di dare continuità all’iniziativa.

«La prossima edizione del “Per mano si può dire basta alla violenza” si svolgerà proprio nel nostro Comune e saranno coinvolte tutte le associazioni e le persone del territorio del luinese e delle Valli del Verbano che vorranno portare il proprio contributo per diffondere la cultura della non violenza e del rispetto degli altri – dice Boldrini -. Si ritiene significativo scegliere la data del 28 agosto 2023 perché è quando si celebrerà il sessantesimo anno dallo storico discorso di Martin Luther King con la famosissima frase “I have a dream”. Martin Luther King è stato e sarà per sempre un simbolo della non violenza. La migliore riuscita della manifestazione si otterrà se già oggi partiremo con lo spirito giusto, se inizieremo con convinzione un percorso per adeguarci ad un nuovo stile di vita. Combattere la violenza non significa solo rispettare le leggi e far applicare le pene previste per chi non le rispetta – conclude il primo cittadino -. La non violenza è un atteggiamento, un modo di pensare e di agire che deve essere per tutti un semplice e naturale comportamento improntato alla mitezza, alla cordialità, alla cortesia».