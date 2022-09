Da Brusimpiano a Brissago Valtravaglia: alla scoperta dei paesi al confine con la Svizzera

Vivere in una provincia con un territorio diversificato come quello di Varese significa avere a pochi chilometri di distanza le montagne, i laghi, i paesi e le città del Sud che sono sempre più attratte dal polo magnetico di Milano: per me, che vivo proprio a Sud in una di queste città, vuol dire avere il baricentro spostato verso le città e l’attraente metropoli meneghina piuttosto che verso il nord, che confina con la Svizzera.

Per me significa anche non aver mai visto luoghi come il lago di Ghirla o altri posti che conosco solo di nome, che distano a 30 chilometri da casa mia (esattamente come Milano). Questa settimana con il tour Va in giro ho avuto la possibilità di vedere per la prima volta la Val Marchirolo e la Valtravaglia, alla scoperta dei Comuni che si affacciano sul Lago Ceresio e sul Lago Maggiore, ognuno con le sue caratteristiche e potenzialità naturalistiche e culturali: Brusimpiano, Marzio, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Cunardo, Cugliate Fabiasco, Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia e Mesenzana.

BRUSIMPIANO

Il paese sorge alle pendici dei Monti Derta e Castelletto, affacciato sulle acque del lago di Lugano, ed è il comune più settentrionale della Valceresio. Brusimpiano è diviso in due centri storici, Brusimpiano e Brusinetto, dal corso del torrente Trallo, mentre più in quota, a controllare lo specchio lacuale sottostante, ecco ergersi la frazione di Ardena, ricca di storia ed itinerari naturalistici.

Lo slogan del borgo è “tra le montagne e il lago c’è la comunità”: ed è proprio così. Da i sentieri che si possono percorrere e che portano alla scoperta della natura (come il sentiero Garibaldi, il Rodari, il sentiero meditativo del Trallo con esercizi sul percorso o quello delle trincee sul monte Derna), allo sport sul Ceresio.

Ho trovato persone entusiaste del loro territorio che si impegnano quotidianamente per far scoprire e amare Brusimpiano in primis ai cittadini, e poi ai turisti.

MARZIO

Marzio conta circa 300 abitanti ed è situato a 735 metri sul livello del mare tra Valganna e Valceresio. Tranquilla e soleggiata località montana, Marzio è situata lungo uno stretto terrazzo morenico sul pendio del monte omonimo (878 mt.), dal quale si gode una stupenda vista sulla Svizzera e sul sottostante Lago Ceresio.

La chiamano “la conca di smeraldo” perché completamente circondata dal verde: abbiamo camminato lungo il percorso vita che parte dal Belvedere della Madonna degli Alpini su monte Marzio.

CADEGLIANO VICONAGO

Comune di 2.200 abitanti, situato in una posizione panoramica alle pendici del Monte Mezzano, all’interno della Valmarchirolo, ed è composto da sette agglomerati urbani: Arbizzo, Argentera, Avigno, Gaggio, Doneda, Cadegliano e Viconago, questi ultimi due i più ricchi di storia e meglio documentata.

Cadegliano è anche il primo Comune di questa settimana attraversato dalla prima tappa della Via Francisca, che parte da Ponte Tresa.

Ho trovato un paese immerso nella storia e nella tradizione popolare, con abitanti fortemente orgogliosi delle loro radici e che non hanno mai pensato di trapiantare altrove.

MARCHIROLO

Il paese è punto di partenza per escursioni e passeggiate verso i monti circostanti, soprattutto il monte La Nave, dove si possono ammirare le fortificazioni della Linea Cadorna e il panoramico punto di osservazione con rifugio sotterraneo, in ottimo stato di conservazione grazie al lavoro del Gruppo di Protezione Civile. Anche Marchirolo rientra nella prima tappa della Francisca.

All’interno del pittoresco centro storico si trovano diversi murales che ricordano l’emigrazione italiana del Novecento, che ha coinvolto molti marchirolesi, non solo diretti verso la Svizzera, ma anche in giro per il mondo. Un monito anche per non dimenticare mai il coraggio e la sofferenza che caratterizzano il fenomeno della migrazione.

Marchirolo è, da diversi anni, il paese d’adozione di Aurel Ionescu, artista rumeno che lavora nella piccola chiesa sconsacrata di San Francesco: se lo si incontra sembra uno staretz uscito dalle pagine di Dostoevskij, con un’aura mistica inconfondibile, immerso nella sua arte e nel suo rapporto con Dio attraverso l’iconografia.

CUNARDO

Il paese sorge sul contrafforte di un gruppo di quattro colline dette “del Castelvecchio” la cui altezza massima è di 625 metri, che a nord fanno da protezione all’abitato. A sud degrada viceversa su una pianura morenica attraversata dal fiume Margorabbia, emissario del lago di Ghirla, che in località Ponte Nativo (al bivio fra le strade che portano a Ferrera e a Bedero) s’incunea in un tragitto sotterraneo lungo circa mezzo chilometro, per riapparire in un vasto complesso di caverne e cunicoli di origine carsica, conosciuto come “Orrido di Cunardo” e facilmente visitabile grazie ad una recente sistemazione.

A Cunardo si possono scoprire mestieri antichi come quello che Riccardo Rigamonti al mulino della sua famiglia, attivo dal 1787, o come quello di Giorgio Robustelli, che porta avanti una tradizione famigliare nell’ambito delle ceramiche (il posto si chiama “Le fornaci degli artisti”): un luogo da scoprire e in cui trovare tanti lavori di artisti del Novecento, come le ceramiche firmate da Piero Chiara.

CUGLIATE FABIASCO

Comune di 3mila abitanti è collocato su un ampio poggio morenico della Valmarchirolo, dal quale è possibile risalire la cima del Monte Sette Termini e addentrarsi in affascinanti aree boschive.

Il territorio del comune si estende dai 435 m s.l.m. del fondovalle verso l’abitato di Ghirla, fin ai 1100 metri sul livello del mare sotto la vetta del Monte Piambello che dà il nome all’omonima Comunità Montana della quale Cugliate fa parte. Cugliate e Fabiasco sono le frazioni che compongono il comune, di cui fino al 1955 faceva parte anche il paese di Marchirolo.

La struttura del paese è tipicamente medioevale con strade strette e abitazioni con la tipica forma di corte; il centro storico è attraversato dalla Via Francisca. Interessante la storia dell’altare della chiesa di Fabiasco, che ci ha raccontato Giovanni Mascioni.

GRANTOLA

Comune di 1232 abitanti, Grantola è spesso citata dal cantautore Biagio Antonacci, perchè luogo di soggiorno delle sue estati in età adolescenziale. Qui ha sede l’ultimo cinema dell’alto Verbano, il cinema Mignon, attivo dal 1976 e ora gestito unicamente da Alberto Cerutti: un vero piccolo Cinema Paradiso che sembra uscito dai film di Tornatore.

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

Montegrino Valtravaglia è immersa nel verde della Valtravaglia e circondata dalle Prealpi lombarde, su un’altura a poca distanza dal Lago Maggiore e da Luino.

Dieci sono le frazioni, sparse tra il verde e le montagne, e le occasioni di escursioni naturalistiche sono molteplici: il percorso Vita che si snoda lungo un sentiero di oltre un chilometro, tra i boschi in prossimità del laghetto dei Sette Termini; è diviso in 16 tappe, di circa 80-100 metri, una passeggiata a partire da Montegrino fino al colle della Nave e il trekking da Montegrino a Monte Sette Termini.

Uno dei personaggi importanti originario di Montegrino è il pittore Giovanni Carnovali detto “Il Piccio”, nato nel 1804 che morì, annegando nel Po, a Cremona nel 1873. Figlio di un muratore, si trasferì ben presto con la famiglia ad Albino (Bergamo). Si dice che, ancora bambino, abbia dipinto sul muro della villa Spini un mazzo di chiavi preso da tutti per vero.

BRISSAGO VALTRAVAGLIA

Con poco più di 1200 abitanti, nella zona di Brissago Valtravaglia erano attive molte carbonaie costruite nei boschi o nelle immediate vicinanze. In un documento del 1574 vengono ricordati a Brissago sette “carbonari” su venti capifamiglia.

A Brissago, grazie alla preziosa guida di Carlo Banfi, abbiamo ripercorso alcune zone intrise di storia (con racconti sui partigiani del San Martino uccisi dai fascisti), e abbiamo scoperto l’arte dello scultore Enrico Zosi, artista di inizio Novecento che morì in povertà.

MESENZANA

Comune di 1.600 abitanti, Mesenzana è un paese medioevale situato alle falde del monte S. Martino nella Valtravaglia interna ed è formata da due blocchi abitativi urbani storici divisi in numerevoli corti che prendono il nome degli antichi proprietari delle stesse, mentre le contrade periferiche prendono il nome dai luoghi.

Nel territorio di Mesenzana vi sono delle località dette Cavoi e Cavoiasca, oggi meta di piacevoli escursioni; un tempo erano abitate soprattutto da carbonai, e comunque il loro nome denota l’esistenza di un’antica attività estrattiva: anche il nome dell’abitato di Ferrera conferma questa ipotesi.

In effetti non mancano in questa zona i minerali di ferro, e la ricchezza dei boschi permetteva di avere una riserva inesauribile di legna per alimentare gli altiforni dell’epoca. In un documento del 1570 si ricorda l’esistenza di “cavalanti” addetti al trasporto del carbone al lago, diretto a mercati lontani.