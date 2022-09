A Busto Arsizio il rifugio per i senzatetto intitolato alla memoria di Franco Mazzucchelli

La giunta comunale di Busto Arsizio ha accolto la proposta dell’assessore Paola Reguzzoni di intitolare il rifugio per i senzatetto sito in piazza Volontari della Libertà alla memoria di Franco Mazzucchelli, emblema dell’impegno per i più fragili, figura di riferimento nel mondo del volontariato. Un gesto che omaggia l’impegno dimostrato anche tramite le associazioni nelle quali Mazzucchelli operava e il sostegno sempre offerto alle persone in condizioni di povertà anche estrema e senza fissa dimora.

«Una decisione che deriva dalla consapevolezza dell’importanza della promozione dei valori di solidarietà e di inclusione sociale, affinché si possa contribuire a creare nelle giovani generazioni sentimenti di crescente attenzione verso le persone bisognose, nel segno di un rilevante impegno civico e di solidarietà attraverso anche forme di volontariato».