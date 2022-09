“Busto: sport per tutti 2022”. Sabato 24 settembre una palestra a cielo aperto in pieno centro

Torna a grande richiesta sabato 24 settembre dalle 15.00 alle 19.00 “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze di Busto Arsizio decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e a dare tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese (nella foto di copertina l’assessore allo Sport Maurizio Artusa con Cinzia Ghisellini, presidente ASSB e alcuni membri del consiglio direttivo di ASSB).

Organizzata dall’ASSB, col supporto dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa trasformerà il centro di Busto in una grande palestra a cielo aperto dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città: pattinaggio, scherma, calcio, danza, basket, ciclismo, arti marziali, volley, nuoto, sport invernali e molti altri; insomma un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese, all’avvio della stagione sportiva.

Non mancheranno alcune novità come il padel, ci sarà anche l’equitazione e alcune associazioni di promozione degli sport paralimpici. Una sessantina le società pronte a sfruttare l’occasione offerta dall’importante vetrina, che

metterà in evidenza anche il ruolo educativo e formativo che da sempre le società svolgono, anche in rapporto con la formazione scolastica. I più piccoli a metà pomeriggio potranno gustare una merenda a base di pane e nutella

offerta da Panificio Colombo. Anche Decathlon avrà modo di presentare le attrezzature di alcuni sport e saranno presenti alcuni gazebo istituzionali, come Panathlon Malpensa, Croce Rossa Busto Arsizio, Museo del ciclismo (con alcuni cimeli interessanti), Ass. Arbitri.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata all’8 ottobre.