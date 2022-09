Cade in moto in provincia di Piacenza, elisoccorso in azione per un 50enne di Varese

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre, un motociclista di Varese è stato protagonista di un incidente a Ferriere, in provincia di Piacenza, sull’Appennino Ligure.

Secondo quanto riporta PiacenzaSera (leggi qui l’articolo), l’uomo ha perso il controllo della suo mezzo finendo a terra. Un automobilista, di passaggio in quel momento, lo avrebbe accompagnato fino alla postazione 118 di Farini, dove staziona l’equipaggio di Croce Rossa e il personale di emergenza territoriale dell’azienda Usl di Piacenza. L’infermiere, valutato il quadro clinico del paziente, ha richiesto alla Centrale Operativa Emilia-Ovest di Parma l’invio dell’elisoccorso, atterrato al campo sportivo di Farini.

Il centauro, che ha riportato vari traumi, è stato quindi condotto in volo alla piazzola della Galleana a Piacenza, dove è stato preso in consegna da un equipaggio della Croce Rossa di viale Malta e trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo.