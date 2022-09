Cade nel bosco a Porto Valtravaglia e la salva il Soccorso alpino

Cade nel bosco e viene raggiunta dal personale del Soccorso alpino: è successo domenica a Porto Valtravaglia, in località Alpe San Michele.

La donna, 75 anni, è caduta in una zona particolarmente impervia mentre era in cerca di funghi; le squadre territoriali della Stazione Cnsas di Varese, XIX Delegazione Lariana, hanno effettuato le operazioni mediante la tecnica del contrappeso. L’anziana ha riportato un trauma a una caviglia che non le consentiva di camminare; è stata portata lungo il sentiero con la barella portantina per più di un’ora.

Il fatto è avvenuto attorno alle 17.30 e le operazioni di soccorso che si sono coordinate col lavoro dei sanitari della croce rossa italiana di Gavirate sono terminate in serata col ricovero in codice verde all’ospedale di Cittiglio.

È il secondo intervento del Cnsas nella giornata di domenica: in mattinata è scivolato un corridore in montagna sul monte Orsa, recuperato con l’elisoccorso.

Per escursionisti, sportivi e cercatori di funghi che in queste belle giornate pre-autunnali affrontano le montagne valgono i consigli di sempre: adeguate calzature e abbigliamento “outodoor“, preparazione fisica, conoscenza dei luoghi.