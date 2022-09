Cadero darà il benvenuto ad ottobre con la “Festa del fungo” e una mostra micologica

Gli appuntamenti al Micro Museo di Cadero non finiscono e per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno Taxus, in collaborazione con Fondazione Leonardo Da Vinci, il centro studi Micologici Fondazione A. Beltrami, il centro culturale Prealpino e l’associazione Ponte degli artisti, ha deciso di promuovere per la sua prima edizione la “Festa del fungo” e una mostra micologica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, è in programma per domenica 9 ottobre a partire dalle 9:30 e vedrà l’intervento del dottor Valerio Montonati, dall’architetto Piero Margan, di alcuni rappresentanti di Fondazione Aurelio Beltrami e di altrettanti del Ponte degli Artisti.

PROGRAMMA

Ore 09:30 raduno a Cadero al Micro Museo

Ore 10:00 mondo dei funghi (Valerio Montonati)

Ore 11:00-14.00 ricerca nei boschi al ponte Romano (Valerio Montonati)

Ore 15:00-18:00 cucinare e Conservare (Piero Margan)

Ore 19:30 cena Leonardesca a base di pane, sugo, funghi e polenta. Cucina Chef Pier

La partecipazione è gratuita ma per la cena leonardesca – su prenotazione obbligatoria – si chiede un contributo alle spese di 18€ cad. partecipante. Per ulteriori informazioni o prenotazioni si può contattare Piero Margan al 389 7949217, Martina Castellani al 348 4352517 oppure le seguenti mail: masterfunch.cadero@gmail.com / associazione.taxus@gmail.com