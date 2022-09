Calcio e divertimenti a Casorate Sempione per aiutare Selene

Si è svolta domenica 11 settembre a Casorate Sempione la manifestazione sportiva a scopo benefico organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia SAP di Varese e dal SIM Finanza Sindacato della Guardia di Finanza sezione di Varese che ha visto non solo una viva partecipazione da parte delle squadre interessate dal torneo di calcio a 5, ma anche una grande affluenza da parte di amici, parenti e anche semplicemente curiosi che hanno pensato di passare una bella domenica soleggiata tra musica, divertimento e, soprattutto, beneficenza.

Perché l’obiettivo di questa giornata era proprio questo: raccogliere quanto più possibile per supportare la piccola Selene e la sua famiglia nel lungo e difficile cammino che purtroppo devono intraprendere. Grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno deciso di prendere parte, nei più svariati modi, l’obiettivo è diventato realtà.

Bambini truccati da fate e supereroi dai volontari della Croce Rossa di Gallarate, genitori intenti ad ammirare auto tuning del Biri Garage di Gallarate o ad immaginarsi in sella ad una delle Harley-Davidson presenti grazie al Motoclub SS33 Sempione. Grandi e piccini insieme coinvolti dalle esibizioni cinofile del gruppo Feral Dogs ed infine la buona musica dal vivo dei “Ticket”.

«Ringraziamenti particolari – spiegano gli organizzatori – per questa domenica vanno soprattutto alle squadre iscritte al torneo, partendo dalla vincitrice Sap Como e dall’altra finalista la Rappresentativa Giallo-Verde di Malpensa che si sono sfidate in una partita finale tirata fino all’ultimo secondo; il gradino più basso del podio ha visto invece il Sap Reparto Mobile di Milano che ha battuto ai rigori il Sap Varese nella cosiddetta finalina. Ma ovviamente il nostro grazie va anche ad Associazione Noisea, Commissariato Busto Arsizio, Croce Rossa Italiana di Gallarate e Polizia Locale Busto Arsizio che hanno partecipato con impegno e con il giusto spirito alla competizione. Infine ringraziamo tutti coloro che hanno supportato questo evento rendendo effettivamente possibile la sua realizzazione a partire dai Campi “Altobelli” che ci hanno gentilmente ospitato, l’UnioneNazionale Cavalieri d’Italia Sezione provinciale di Varese nella persona del presidente Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco e del vice presidente Cav. Carlo Massironi per aver donato il premio per Capocannoniere vinto dal SAP Varese e per il messaggio di saluto fatto pervenire, lo Shed Club di Busto Arsizio per aver donato il premio Miglior portiere vinto dal SAP Como e tutti gli altri partner.