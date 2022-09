Cambio alla guida del centro sportivo australiano di Gavirate: Fiona de Jong succede a Warwik Forbes

Cambio alla guida dell’Europea Tracing Center, il centro sportivo degli australiani di Gavirate. Warwik Forbes, che ha gestito la base Europa degli atleti “Aussie” lascia il posto a Fiona de Jong.

L’hub sulle rive del lago era stato riaperto nel maggio scorso dopo la chiusura di due anni dovuta alla pandemia: « La chiusura forzata – ha commentato l’Australian Sports Commission CEO Kieren Perkins – ci ha permesso di rinnovare la struttura rendendola più attrattiva e performante. La richiesta di poter svolgere attività di separazione in Italia sono in decisa crescita anche in vista delle prossime olimpiadi e paralimpiadi a Parigi nel 2024»

«Fiona – ha proseguito Mr Perkins – ha una lunga esperienza nel mondo sportivo australiano e siamo intenzionati a mantenere e ampliare le esperienze dei nostri atleti “lontani da casa”».

Fiona de Jong è nell’Australian Olympic Commitee da 12 anni e ha seguito personalmente con successo 10 squadre olimpiche. Ha rivestito ruoli di manager nella promozione dello sport Australia all’estero.

« Il ruolo del centro di Gavirate – ha dichiarato la nuova responsabile – sarà fondamentale nei prossimi 4 anni per la preparazione dei giochi di Parigi ma anche per quelli invernali di Milano Cortina 2026. Il nostro compito sarà anche quello di preparare al meglio l’accoglienza e l’attenzione all’appuntamento di Brisbane del 2032».

Fiona de Jong succederà il prossimo novembre a Working Forbes che andrà in pensione dopo aver gestito dalla sua apertura il centro “aussie” di Gavirate: « L’impegno di Forbes ha permesso all’ETC di crescere e svilupparsi in modo armonico, costruendo anche una vera rete di relazioni con la comunità di Varese» ha affermato Kieren Perkins.

Ecco l’intervista rilasciata da Warwik Forbes durante il tour VainGiro

https://www.24live.co/live/USMr1?n=3145033391340024229