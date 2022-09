Camminata e spettacolo teatrale per bimbi sul Lago Ceresio

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio.

E sono tanti gli eventi pensati per farlo, da quelli alla scoperta dei beni UNESCO del Varesotto ( a settembre protagonista l’isolino Virginia nelle date dell’11 e del 18) a quelli per i più piccoli. Per loro il primo sabato del mese in corso c’è stato l’appuntamento lungo la Via Francisca del Lucomagno, dalla dogana di Ponte Tresa allo stretto di Lavena, che ha visto una sessantina di piccoli pellegrini godersi la bellezza del Lago Ceresio e le letture pensate per loro sul tema dell’acqua.

Sabato 17 settembre secondo imperdibile momento, questa volta dall’area feste di Lavena Ponte Tresa (accessibile da via Aldo Jori) fino al magico Parco dell’Argentera a Cadegliano Viconago e ritorno.

Il ritrovo è alle 14:30 per un percorso facile (su fondo asfaltato della pista ciclopedonale della Val Marchirolo) che si percorrerà in circa 2 ore (andata e ritorno). A guidare l’escursione le guide di Legambiente, pronte a raccontare le caratteristiche della flora e della fauna del Parco, mentre una volta tornati al punti di partenza ci sarà Betty Colombo che intratterrà i piccoli camminatori con “Storia di una goccia e delle sue sorelle”, uno spettacolo tematico previsto per le ore 17.30. Qui anche l’area “Riciclattoli” a cura di Legambiente.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, NECESSARIO ISCRIVERSI CLICCANDO QUI

In caso di maltempo la camminata sarà annullata. Lo spettacolo si terrà alle ore 15:00, in un luogo al coperto.