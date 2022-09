Campi da padel, pickleball e calcetto nel nuovo centro Eolo Sport City a Busto Arsizio

È stato inaugurato alla presenza delle autorità cittadine il nuovo centro sportivo Eolo Sport City di Busto Arsizio. Tra i presenti il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli e il Fondatore e Presidente EOLO SpA, Luca Spada invitati dal Fondatore di Sport City Andrea Della Vedova che ha aperto così «Oggi festeggiamo Eolo Sport city, una realtà sportiva della nostra città che abbiamo fortemente voluto anche in un periodo storico in cui fare investimenti non è certo una passeggiata. Il nostro è un centro moderno che abbiamo pensato certamente per lo sport, ed in particolare per il padel, ma che ambisce ad essere anche un punto di incontro per stare insieme, rilassarsi mangiando un boccone e magari guardando una partita. Ci tengo molto a ricordare che da ottobre cominceremo i corsi collettivi di padel anche per i ragazzi: questo, a mio parere, rappresenta la massima espressione di divulgazione e continuità sportiva sul nostro territorio».

Presenti all’inaugurazione anche l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il presidente della commissione regionale Sanità Emanuele Monti e l’assessore allo sport di Busto Arsizio, Maurizio Artusa oltre a molti sportivi appassionati di Padel tra cui Gennaro di Napoli, ex campione Mondiale ed Europeo di atletica, l’ex nazionale di calcio Marco Parolo e sportivi del nostro territorio come il tennista Roberto Marcora e Michele Ferri, ex calciatore di serie A e allenatore di calcio italiano.

Il padel è il cuore pulsante del centro sportivo di 2600 Mq completamente ristrutturati all’interno del nuovo Busto Retail Park suddivisi in 3 campi da Padel 2v2, 1 campo da Padel 1v1 (campo didattico), 1 campo da Pickleball, lo sport di racchetta che sta letteralmente spopolando negli USA e che finalmente si sta affacciando in Italia e in Europa. A completare l’offerta 1 campo da Calcio a 5 oltre ad un’Area Spogliatoi e bar reception. Un centro sportivo all’avanguardia realizzato con servizi e materiali di ultimissima generazione. I Campi da padel si avvalgono di tutti i migliori e più avanzati materiali, forniti ed installati dalla più importante realtà sul mercato nazionale, Italian Padel/Forgiafer, con criteri di solidità e resistenza superiori alla media attualmente in circolazione con campi Made in Italy e tappeti di gioco del World Padel Tour. Gli istruttori di Eolo Sport City sono tutti di provenienza FIT PADEL e sono della clientela per lezioni singole o di gruppo.

Anche i materiali del Campo di Calcio a 5 sono all’avanguardia, in particolare, l’erba sintetica simula la sensazione di gioco di un vero e proprio campo in erba naturale con tutte le caratteristiche di ammortizzazione fondamentali per la tutela delle articolazioni degli atleti.

Inoltre tutti i campi all’interno dell’immobile offrono condizioni di giocabilità costanti per quanto riguarda il clima, la luce e la qualità dell’aria. Oltre al riscaldamento invernale il centro offre, per il periodo estivo, un sistema di raffrescamento che permette agli utenti di giocare nelle migliori condizioni possibili anche nei mesi più caldi. Mentre dalla primavera 2023 l’offerta si completerà con campi outdoor.

Reception, Bar, Pro-Shop e spogliatoi completano al meglio il servizio offerto da Eolo Sport City.