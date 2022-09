Candiani (Lega) su soldi dalla Russia: “Campagna elettorale di Letta basata su illazioni”

«La sinistra italiana continua nella sua campagna elettorale a suon di illazioni e usa vere e proprie balle costruite ad arte per nascondere il proprio imbarazzo per alleati e rapporti con l’estero. L’odierna strumentalizzazione di un rapporto dei servizi segreti americani è solo l’ennesimo maldestro tentativo di attaccare la Lega con accuse totalmente infondate e già smentite sia dal prefetto Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, che dal Copasir».

Lo afferma il senatore tradatese Stefano Candiani della Lega in merito alle polemiche sui finanziamenti della Russia ai partiti occidentali, rivelati dal segretario di Stato americano Anthony Blinken. Poi prosegue: «Piuttosto che attaccare la Lega e Salvini con accuse inventate, Letta e compagni dovrebbero rendere conto agli Italiani dei propri rapporti con società legate alla Cina, che operano per favorire la penetrazione di Pechino nella nostra economia. Cominci invece Letta a chiarire il ruolo di vicepresidente che ha ricoperto nella consociata cinese Tojoy, solo per citare uno tra i casi più eclatanti».