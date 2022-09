Cane antidroga a Malpensa fa il “miracolo”: smascherato un corriere della droga che si fingeva in sedia a rotelle

Un episodio da film per la Guardia di Finanza di stanza a Malpensa: nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Provinciale di Varese hanno arrestato a Malpensa un corriere internazionale insospettabile , sequestrandogli oltre 13 chili di sostanza stupefacente.

Il passeggero, di nazionalità spagnola, atterrava da un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana ed è giunto alla sala arrivi in sedia a rotelle elettrica, naturalmente assistito da un ignaro personale aeroportuale per le sue dichiarate incapacità a camminare.

L’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa era però concentrata su quel volo, in base all’analisi degli indici di rischio per provenienza dell’aereo e per la relativa tratta già usata in passato dai narcotrafficanti: per questo sono stati portati agli arrivi i cani antidroga per controllare i passeggeri del volo.

E qui arriva il fiuto del “detective” Crai che ha segnalato, chiaramente e con insistenza al suo compagno umano la carrozzella assistita sulla quale si spostava il passeggero apparentemente affetto da disabilità che, con le cautele del caso, è stato sottoposto a cura dei Finanzieri ad un approfondito controllo non solo dei bagagli al seguito ma anche della stessa sedia a rotelle che lui stava usando. Proprio li sono stati trovati, nascosti all’interno delle imbottiture in pelle della sedia a rotelle, degli involucri in plastica con 11 panetti di cocaina purissima per un totale di 13,350 chilogrammi.

Alla scoperta del carico, ai militari della guardia di Finanza si è presentata una scena alla “Poltrona per due”, il fortunato film di John Landis dove Eddie Murphy, nei panni di un ladruncolo che per estorcere qualche soldo si fingeva cieco e senza gambe: il trafficante finto invalido si è infatti alzato da solo, rivelando la messinscena posta in essere per tentare di ingannare gli investigatori economico-finanziari che, invece, l’hanno portato sulle sue gambe, al carcere di Busto Arsizio in stato di arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto avvenuti in flagranza.

L’operazione della Guardia di Finanza di Malpensa rientra tra le sue attività di contrasto degli illeciti, anche in un periodo che registra un notevole incremento del traffico di passeggeri di rientro dalle vacanze estive: con la scoperta del carico, hanno impedito l’approvvigionamento di droga ai pusher per almeno 27.000 dosi. Il profitto illecito che ne sarebbe derivato è stimato in 1.400.000 euro.