Il cappellano del carcere di Busto Arsizio esulta: «Più telefonate e ok alle videochiamate per i detenuti»

L’annuncio da parte del capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) Carlo Renoldi è stato dato direttamente da Radio Carcere di ieri sera su Radio Radicale. La dichiarazione che pone fine allo sciopero della fame di Rita Bernardini e alle iniziative di don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio, «perchè – spiega lo stesso don David -compie l’attesa che tutti abbiamo maturato nel cuore. Stabilizzazione delle videochiamate, non più provvisorie e aumento delle telefonate».

La campagna portata avanti nei mesi scorsi e che aveva visto anche il cappellano bustocco tra i protagonisti, ha portato i suoi frutti: «Attendiamo di leggere la circolare, l’annuncio sa davvero di vittoria, non tanto contro qualcuno, ma a favore delle Istituzioni cui abbiamo solo cercato di dare coraggio e sostegno. Anche Rita l’ha ben ricordato ieri sera: siamo per, a sostegno, a favore; non contro» – ha aggiunto in un post sui social.

Don David è diventata una figura molto nota anche fuori dal carcere, grazie anche al suo attivismo sui social. Questa sua “popolarità”, unita ad una formidabile capacità comunicativa e ad una buona dose di fermezza, è riuscito a portare diverse esigenze dei detenuti fuori dalle mura di via per Cassano. Uno dei risultati più importanti che ha raggiunto è l’apertura della cooperativa La Valle di Ezechiele per dare lavoro a detenuti ed ex-detenuti a Fagnano Olona. Recentemente è riuscito a portare a Busto il Ministro della Giustizia Marta Cartabia e il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna.