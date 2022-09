Carcere e detenuti: il protagonista del podcast “Io ero il milanese” arriva a Varese

Due incontri dedicati a studenti, giornalisti e detenuti a Varese per Lorenzo Sciacca, protagonista del podcast “Io ero il milanese” su carcere, detenzioni e riabilitazione. Gli appuntamenti non saranno aperti al pubblico ma ci saranno comunque momenti di confronto importanti.

Mercoledì 21 settembre, alle 11.15, presso l’Istituto Newton, in via Gianluigi Zucchi 3, a Varese, si terrà un incontro, organizzato dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti con l’ex detenuto Lorenzo Sciacca che sarà intervistato da Michele Mancino di Varesenews.

Sempre mercoledì alle 13.45 l’incontro sarà ripetuto presso la casa circondariale di Varese, in via Felicita Morandi 5, alla presenza dei detenuti, dove ad intervistare Lorenzo Sciacca sarà Daniele Bellasio , direttore de La Prealpina. I due incontri non sono aperti al pubblico.