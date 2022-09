Caro bollette: da Regione 37.000 euro per gli inquilini in difficoltà di Aler e Comuni

Ammonta a 37.000 euro il contributo in arrivo da Regione Lombardia all’Aler di Varese in segno di solidarietà per gli inquilini dei Servizi Abitativi Pubblici in difficoltà nel sostenere le spese, in particolare quelle legate alle ‘bollette’.

Le risorse complessive su cui possono contare Comuni e Aler, come stabilisce un provvedimento approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, sono pari a 23,8 milioni di euro. Nello specifico: alle Aler sono stati erogati complessivamente 12,9 milioni di euro e i Comuni avranno complessivamente 10,8 milioni di euro.

“Si tratta – ha commentato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale – di uno sforzo molto significativo per il bilancio regionale, in un momento di difficoltà generale per la nostra economica. È fondamentale che le risorse siano utilizzate tempestivamente ed integralmente da Comuni e Aler per alleviare le difficoltà dei propri inquilini, che in alcuni casi stanno già subendo gli aumenti generalizzati dei costi dell’energia”.

Per quanto riguarda nello specifico i Comuni capoluoghi, i fondi sono così ripartiti: 2,8 milioni di euro destinati agli inquilini degli alloggi di proprietà del Comune di Milano; 255.000 euro agli inquilini degli alloggi di proprietà del Comune di Brescia; 95.000 a quelli del Comune di Bergamo, a Monza 130.000, a Pavia 163.000, a Varese 37.000, a Lecco 49.000, a Como 83.000, a Sondrio circa 28.000, a Cremona 125.000, a Lodi 75.000, a Mantova 61.000.

L’assessore ha quindi spiegato che “sono risorse preziose, che occorre utilizzare in modo oculato anche individuando modalità di verifica e di determinazione del contributo perché si concentrino sugli inquilini che hanno effettivamente bisogno”.