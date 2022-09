A Castelveccana 17enne ubriaco va fuori strada in motorino, non potrà fare la patente fino a 21 anni

A Castelveccana i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un motorino finito fuori strada. Alla guida vi era un giovane di 17 anni il cui accertamento con etilometro ha dato un esito pari a oltre 2 grammi/litro di alcol.

Il mezzo gli è stato sequestrato e applicata la sanzione accessoria prevista dal codice della strada per i minorenni che si mettono alla guida di motocicli i quali, se trovati positivi con un tasso superiore a 0,5 grammi/litro, non potranno conseguire la patente di guida di categoria B non prima del compimento del 21esimo anno di età.