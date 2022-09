A Castiglione Olona con Gino Marchitelli e il suo giallo ambientato tra la “bassa” e il Verbano

L’iniziativa è perte della rassegna “Il te con l’autore”, proposta dall’associazione Borgo antico. Appuntamento per domenica 25 settembre

Un giallo anomalo, quello che sarà presentato domenica 25 settembre, alle 16 al caffè Lucioni di Castiglione Olona, quando riprende il via l’iniziativa de Il te con l’autore, proposta dall’associazione Borgo antico. Di scena sarà Gino Marchitelli con Panico a Milano editato da RedDuck.

L’autore ci conduce dalla bassa, dove, a San Giuliano Milanese, avvengono alcuni episodi del suo racconto, fino alle acque del Verbano, dov e si svolgono i fatti salienti sia della storia attuale che della storia passata. Un testo che sconfina tra la storia, la fantasia e la suspence e che ha come protagonisti personaggi che hanno tristemente operato lungo le sponde del lago Maggiore, durante la seconda guerra mondiale e che si sono rifugiati nell’anonimato; ma alche personaggi che, nella storia attuale, hanno ripreso questi fatti sollevando il velo di oblio che avrebbe rischiato di mandare assolti criminali efferati. Giallo anomalo anche perché il colpevole che si conosce già dalle prime pagine subisce una condanna al termine del romanzo che nessuno si aspetta.

Gino Marchitelli dopo il diploma lavora sulle piattaforme petrolifere per la ricerca dell’oro nero. Si attiva, in seguito nella ricerca delle energie rinnovabili. Il debutto nel campo della letteratura avviene nel 2012, quando pubblica il suo primo giallo, Morte nel trullo, che ha come protagonista il commissario Lorenzi di Lambrate e la giornalista Cristina Petruzzi. Seguiranno altri romanzi di successo sempre con lo stesso protagonista.

Marchitelli è attivo anche sul piano della ricerca di storia attuali. Suo il libro Una storia di tutti – le stragi in Italia, che percorre gli eventi del periodo del terrorismo dalla strage di piazza Fontana alla strage di Bologna. Panico a Milano è uno dei suoi ultimi successi. “Con questo giallo riprendono le presentazioni de il te con l’autore che abbiamo sospeso nei mesi estivi, dice il presidente dell’associazione Borgo antico Ugo Marelli, mentre ci stiamo avviando a doppiare il decimo anniversario di questa manifestazione che ha sempre avuto ottimi risultati di pubblico.”