A Castiglione Olona si inaugura l’area cani con una festa a 4 zampe

Simpaticamente ribattezzata “Qua la Zampa”, l’area si trova tra Via Cortina e Via Brenta, di libero accesso, allestita nel rispetto di tutte le norme vigenti per la sicurezza degli animali e delle persone e disciplinata da un apposito regolamento per garantirne l’utilizzo in modo condiviso.

L’inaugurazione prenderà il via alle ore 16.30 con il consueto taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali a cui seguirà la presentazione dell’Associazione “Dog Camp” A.s.d. incaricata della gestione dell’area e della dott.ssa veterinaria Tania Moro che opererà sul territorio castiglionese come “garante degli animali”.

Il pomeriggio proseguirà poi con diverse attività che avranno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe come le dimostrazioni di educazione canina, le lezioni su come accarezzare un cagnolino rivolte ai più piccoli, tantissimi giochi e simpatiche competizioni.

Un grande momento di festa dove non mancheranno per i cagnolini ed i loro piccoli padroni tanti simpatici ed esclusivi gadget gentilmente offerti da You Style e Security Brands Solutions e golosi biscotti per cani preparati dall’Angolo del Pane.

Nel corso della giornata saranno presenti le G.E.V. – Guardie Ecologiche Volontarie che quotidianamente si spende per la tutela degli animali e la dott.ssa Tania Moro che resterà a disposizione durante la giornata per rispondere a tutte le curiosità legate alla gestione e alla salute del proprio animale.