Castiglione saluta l’estate con lo streetfood al castello

Sabato 24 settembre al castello di Monteruzzo di Castiglione Olona diversi food trucks saranno a disposizione di grandi e piccini per salutare l’estate con l’ “Aperitivo in terrazza”

Un castello che rimanda a tempi antichi, una balconata con vista su un borgo quattrocentesco e una chiesa nata 600 anni fa. Sarà questa l’atmosfera che circonderà tutti coloro che sceglieranno di trascorrere il loro sabato sera a Castiglione Olona, per un “Aperitivo in terrazza“.

Food truck di vario genere proporranno le loro specialità a partire dalle 18 fino a tarda sera e sarà dunque possibile fermarsi per un aperitivo, per cenare sui tavoli messi a disposizione o sul prato che circonda il castello, oppure optare per un dopo cena goloso.

La serata è stata organizzata dalla Pro loco di Castiglione Olona, sempre impegnata a valorizzare i luoghi unici del borgo, mentre a coordinare il tutto ci ha pensato Apedivinowinelovers, che ha chiamato diversi esperti di streetfood a impreziosire l’offerta gastronomica e a rendere golosa questa serata di fine estate. Disponibile anche il servizio d’asporto.

Accanto all’area dello streetfood è presente un parco giochi che intratterrrà i bambini. Divertimento dunque per tutte le fasce di età a Castiglione.