C’è da spostare una fabbrica: riforme, attitudini e resilienza dell’economia italiana negli ultimi 5 anni

Riforme intelligenti e attitudini esclusive sono state alla base dell’imprevedibile riscossa dell’economia italiana durante e dopo la pandemia. E sono oggi i presupposti su cui fondare la resilienza alla nuova crisi, quella dell’energia e, in generale, dell’inflazione.

È questo il senso, il comun denominatore, di cinque analisi realizzate da altrettanti inediti tandem tra giovani ricercatori e docenti della Liuc, pubblicate sul numero doppio del mensile Economy in edicola a luglio e agosto. Se ne parlerà giovedì 7 settembre a Palazzo Visconti, a Milano (a partire dalle 16.30) nell’incontro “Ricominciamo da 5: l’economia italiana dal 2017 al 2022 tra eccellenze, problemi e prospettive nel racconto delle firme di Economy”.

I cinque contributi – frutto di altrettante borse di studio offerte da Economy Group ai giovani ricercatori – sono stati affiancati da un’indagine socio-demoscopica di Gpf Inspiring Research che rivela come gli imprenditori italiani siano usciti mediamente rafforzati nell’approccio ai mercati dai due anni terribili trascorsi e più consapevoli delle loro capacità e prerogative. Più in dettaglio, un passo avanti fondamentale per recuperare produttività – rivela la ricerca firmata da Haiat Perozzo col professor Aurelio Ravarini – è stato il programma Industria 4.0, che ha innescato un rinnovamento strutturale del parco tecnologico della nostra industria manifatturiera, proiettandola rapidamente a un livello di leadership continentale.

Come illustra la ricerca curata da Mario Fontanella Pisa con il professor Andrea Urbinati, l’altra positiva discontinuità è consistita, in questi ultimi anni, nella scoperta culturale e nella vasta adozione pratica dei principi Esg nelle imprese, sia manifatturiere che dei servizi. Sul fronte delle competenze, e per quanto le cronache spesso si concentrino piuttosto sui problemi che sui progressi, la ricerca di Jonathan Rivolta con la professoressa Eliana Minelli, sviscerando una case-history della Regione Insubria, dimostra come sia possibile, e lo sia già stato, chiudere il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e l’offerta formativa attuale. La ricerca di Margherita Mietto con la professoressa Anna Gervasoni s’incarica, poi, di illuminare i marcati sviluppi conosciuti in questi anni dal mercato dei capitali e in particolare dal private capital al servizio dello sviluppo imprenditoriale.

Infine Alessandra Centinaio con il professor Andrea Venegoni raccontano la grande capacità dell’imprenditoria italiana di interpretare con dinamismo e flessibilità le opportunità offerte dalla globalizzazione senza inciampare nelle incognite connesse. La tavola rotonda che discuterà delle analisi sarà moderata da Ferruccio De Bortoli, giornalista economico e già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, con Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi e professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc, Francesca Moriani, amministratore delegato di Var Group, Corrado Passera, imprenditore, banchiere ed ex-ministro, Marina Salamon, imprenditrice, Federico Visconti rettore della Liuc e Antonio Uricchio, presidente dell’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.

A seguire dieci testimonianze di altrettante aziende – grandi, medie, piccole, italiane e straniere – che hanno vissuto con fatica ma con successo questi cinque anni e, alla fine, un momento di satira con Francesco Salvi, e di musica con la band (tutta di manager, per corde e voce) “The Blues Drifters”. Completeranno la serata, una mostra delle copertine del mensile, i video di archeologia industriale dell’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa della Liuc e l’omaggio a tutti gli ospiti della stampa che riproduce l’ultima cover di Economy autografata dall’autore Luca d’Urbino. La diretta streaming sarà disponibile attraverso i seguenti canali:

https://www.economymagazine.it/

https://www.youtube.com/channel/UC5mm6wYKhy5DwexQhjs_R_Q/featured

https://www.facebook.com/EconomyMagazine.it