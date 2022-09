Una cena nella natura tra gli orti di Bregazzana

Una cena nella natura tra musica e visite guidate all’orto di Bregazzana. È in programma mercoledì 21 settembre alle ore 20 a cura del Gulliver e di Sweet events.

L’appuntamento è a Varese in via del Giglio 51 a Bregazzana e prevede la visita guidata nelle coltivazioni del progetto orto di Bregazzana e l’accompagnamento musicale. Il menù della cena verrà preparato con prodotti che arrivano direttamente dall’orto a sostegno del progetto “Ortilab”, per la creazione di un nuovo laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli. Per informazioni e prenotazioni alessandra.calafa@gulliver-va.it tel: 3468001925. Il costo della cena è di 40€.