Noi di Centro al lavoro nel Varesotto in vista delle elezioni

Riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni il gruppo Noi di Centro ha iniziato l’attività di visita delle famiglie del Varesotto. Lo scopo è quello di portare a conoscenza il programma e l’impegno politico del gruppo che rappresenta Noi di Centro lista Mastella a Varese e provincia.

Particolare attenzione è dedicata al tema del lavoro seguito dal Dott. Jacopo Gervasini e dal Sig. Vincenzo Donnarumma; in questi giorni i dirigenti del partito sono stati chiamati da più categorie di lavoratori che hanno manifestato serie problematiche sia sui salari che su condizioni aziendali precarie.

In particolare tutto il partito ci tiene a mostrare la vicinanza e la massima solidarietà alle famiglie in difficoltà in questo periodo, non promettendo niente, se non il massimo impegno e dedizione al tema. Abbiamo deciso

di incontrare i lavoratori solo dopo le votazioni, ritenendo inopportuno presentarsi prima delle stesse, data la scadenza ravvicinata e per non collocare tale incontro come una possibile presenza pre elettorale.

L’ing. Caterina Domingo e l’Arch. Giuseppe Iovino seguono da vicino le problematiche inerenti l’edilizia, in special modo l’aspetto relativo all’Ecobonus 110%, dove si riscontrano enormi problemi dovuti alla mancata cessione dei crediti. Gli stessi si stanno documentando in maniera incessante per addivenire a nuove soluzioni.

La Dott.ssa Motta segue da vicino uno studio per un processo di sburocratizzazione di processi legati alla pubblica amministrazione. Ci teniamo a far sapere di aver ricevuto un grande riscontro e interesse da parte dei giovani e dalle famiglie a cui va tutto il nostro impegno per trovare la soluzione al problema del momento, ovvero il caro bollette.

Noi di Centro lista Mastella