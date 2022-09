Il centro di Comerio si rifà il look: novità in arrivo in Largo Emilio Ossola

Lavori in centro a Comerio. A metà ottobre partiranno i lavori di rifacimento della piazza centrale del paese, largo Emilio Ossola.

Verrà rifatta parte della pavimentazione, oggi sconnessa: le piante malate (come attestato dall’agronomo appositamente incaricato dal Comune) saranno sostituite con essenze arboree adeguate al luogo per evitare che sollevino nuovamente la pavimentazione in futuro.

Le aiuole saranno ingrandite per lasciare più spazio al verde e verrà sostituita anche l’illuminazione (nella foto il rendering del progetto definitivo). Costo dell’opera 25 mila euro, 10 mila provenienti da un finanziamento statale e 15 mila da risorse comunali.