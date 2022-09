Il centro San Carlo chiude, la disputa fra Sindaco e Pro loco arriva al TAR

Il Centro “San Carlo” di Marnate resterà chiuso fino a data da destinarsi.

La disputa sulla sua gestione fra Amministrazione comunale e Pro loco ha portato verso una soluzione che lascia l’amaro in bocca a tutti, soprattutto alle tante persone che frequentavano il bar accanto alle scuole medie e che adesso perdono – per un lasso di tempo ancora indefinito – un luogo di aggregazione e socialità per loro importante.

A detta degli interessati, nessuno avrebbe voluto arrivare a questo punto, nonostante un muro a muro diventato con il passare dei mesi quasi insormontabile, eppure è andata così: la contrapposizione fra le parti ha assunto i connotati di una vera e propria guerra, dove il dialogo ha cessato di essere un’ipotesi praticabile. E il “bar Loco” si accinge dunque a chiudere fra due giorni.

Nelle ultime ore i social hanno visto pubblicati i comunicati ufficiali del sindaco Elisabetta Galli e dell’associazione marnatese guidata da Davide Pedrotti: un botta e risposta in cui ci si punta il dito reciprocamente, cercando di spiegare ai cittadini di Marnate cosa è successo.

I FATTI

L’oggetto del contendere è la gestione del centro San Carlo, in mano alla Pro loco dalla primavera del 2015, con scadenza il 28/02/2021 ed esclusione del tacito rinnovo. “A seguito dell’interruzione dell’attività sportiva a causa dell’emergenza Covid 19, la gestione del Centro da parte della Pro Loco Marnate è stata prorogata fino al 30 novembre 2021, poi prorogata di altri 6 mesi, e dunque fino al 31 maggio 2022 per consentire al Comune di Marnate di espletare la procedura di affidamento del Centro San Carlo. Nel mese di maggio 2022, a fronte del prolungarsi dei tempi per la conclusione della procedura di affidamento del Centro, è stata concessa e comunicata all’associazione Pro Loco Marnate un’ulteriore, ed ultima, estensione temporale della gestione sino al 04/09/2022, cosa che ha, tra l’altro, consentito al gestore di organizzare il Campus estivo” ha precisato in una nota l’Amministrazione comunale.

Ed è proprio la nuova gestione ad aver creato dissapori fra le parti: la Pro loco si è recentemente rivolta al TAR perchè l’incarico sarebbe stato affidato ad una terza parte senza un opportuno bando. Il sindaco Galli evidenzia che l’associazione non avrebbe in ogni caso potuto competere, esclusa perchè gestore uscente. Un contenzioso su cui dovrà pronunciarsi il TAR: in attesa del verdetto, dal Comune è giunta la decisione di sospendere le attività del bar e determinarne la chiusura fino a data da destinari. Una scelta non obbligata, hanno sottolineato Pedrotti e il suo gruppo: “nel comunicato si sostiene altresì che il Centro Sportivo rimarrà chiuso a causa del ricorso al Tar e “non per volontà dell’Amministrazione”. Tale affermazione è erronea, in quanto spetta al Comune prorogare, se lo ritiene, la gestione per il tempo occorrente a individuare il nuovo affidatario, come già avvenuto”.

UN RAPPORTO MAI SBOCCIATO

L’inaugurazione del Bar loco nel 2015

In verità, fra l’associazione e l’Amministrazione comunale non si è mai instaurata una relazione solida, fin dall’insediamento del sindaco Galli.

In paese si mormorava che la causa fosse la presenza all’interno del gruppo di Roberto Pozzoli, ex presidente della Pro loco e candidato sindaco del gruppo “Per Marnate” contro il Primo cittadino eletto: la contrapposizione fra le parti è passata dai banchi del Consiglio comunale alle decisioni inerenti il tempo libero e le attività ricreative?

I volontari della Pro loco Marnate

Galli lo ha sempre negato, dichiarando più volte di aver cercato di costruire un rapporto con i volontari dell’associazione, ma tenendo sempre a evidenziare come la gestione del centro San Carlo non fosse di primaria importanza fra i compiti di una Pro loco.

Pedrotti non ha mai alimentato il dubbio che la causa di questo “amore mai sbocciato” fosse una rivalsa contro il suo predecessore, evidenziando però quanto l’atteggiamento del Sindaco minasse fortemente l’entusiasmo dei volontari. Tanti si sentivano infatti demotivati dalle decisioni e dalle dichiarazioni che giungevano da piazza sant’Ilario, come il recente J’accuse di Galli, che criticava le poche iniziative realizzate in questi anni di Covid dalla Pro loco. Accuse immediatamente rispedite al mittente dal gruppo di Pedrotti.

I COMUNICATI STAMPA UFFICIALI

Il comunicato ufficiale dell’Amministrazione comunale

Dichiarazioni del Sindaco Galli

Il comunicato ufficiale della Pro loco

Dichiarazioni di Pro loco Marnate

IL FUTURO PIENO DI INCOGNITE

Il centro San Carlo di Marnate: fra pochi giorni chiuderà fino a data da destinarsi

In attesa del proununciamento del TAR, dunque, il centro San Carlo resterà chiuso.

Mesi di dispute non termineranno però con una sentenza che farà luce sul futuro della struttura, ma non riparlerà purtroppo la frattura profonda creatasi fra le parti.