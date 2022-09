“Chiedimi come sto”: confronto organizzato dagli studenti sul tema della salute mentale

Si ritorna in classe e la Rete degli Studenti Medi di Varese riparte con il calendario di incontri.

Sabato scorso 17 settembre, prima riunione dedicata al confronto su uno dei temi meno dibattuti di questa campagna elettorale che per i giovani è centrale: la salute mentale vista dalla prospettiva degli studenti. All’incontro erano presenti delegazioni della CGIL Lombardia e della Camera del Lavoro di Varese, Udu e l’amministrazione comunale di Varese con il sindaco Davide Galimberti.

«È stata una convergenza molto proficua – commentano i responsabili della Rete – abbiamo presentato i dati della ricerca di “Chiedimi come Sto” ed è stato possibile confrontarsi con le molte realtà invitate all’evento. Il quadro della situazione era quel che già ci aspettavamo: quelle che una certa retorica conservatrice definisce “devianze”, che in realtà sono dipendenze o vere e proprie malattie, sono in continuo aumento tra i giovani. Siamo però orgogliosi di rappresentare, assieme a chi ha deciso di confrontarsi con noi, un’alternativa che sappia sviluppare risposte reali.

Come sindacato studentesco, ci impegniamo a lottare perché l’assistenza psicologica possa essere ramificata in tutto il territorio e in tutte le scuole, resa gratuita ed accompagnata da eventuali momenti di prevenzione.

Ringraziamo nuovamente tutte le parti coinvolte nell’evento e ci auguriamo di proseguire con un proficuo confronto a partire dalle disponibilità e proposte avanzate nel corso del convegno».