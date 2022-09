Chiudono gli svincoli della A8 per la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio delle gare ciclistiche “Coppa Bernocchi” che si svolgerà lunedì 3 e “Tre Vali Varesine” che si svolgerà martedì 4 ottobre, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

lunedì 3 ottobre, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 15:30, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000;

martedì 4 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada Buguggiate, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100.