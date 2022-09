Chiusure notturne sulla A8 agli svincoli Fiera Milano e Legnano

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 5 alle 5 di martedì 6 settembre, sarà chiuso lo svincolo Fiera Milano, in uscita per chi proviene dalla Milano-Varese – con provenienza Milano – ed è diretto sul Raccordo Fiera di Milano, in direzione Rho.

In alternativa, seguire le indicazioni per Torino, uscire allo svincolo Pero e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, al km 21+150.

Dalle 22 di giovedì 8 alle 5 di venerdì 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Varese. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza.