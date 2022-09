“Noi ci siamo”: al via il campionato 2022/2023 delle Polisportive Giovanili Salesiane

“Noi ci siamo“ questo è lo slogan che accompagnerà la stagione sportiva 2022/2023 delle Polisportive Giovanili Salesiane, uno slogan e una proposta che vanno oltre allo sport fine a se stesso e che vuole diventare una opportunità di crescita integrale per i ragazzi.

Venerdì sera 16 settembre si è tenuta a Castellanza l’assemblea Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Varese. L’incontro, aperto a tutti i presidenti delle società ed ai direttori tecnici, ha affrontato come principale punto all’ordine del giorno la ripartenza dei campionati della nuova stagione sportiva 2022/2023.

L’assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sui risultati dei recenti campionati 2021/2022, campionati che si sono svolti nel migliore dei modi, pur considerando i limiti ancora vigenti per la situazione pandemica: in particolare la fase primaverile, che ha un carattere provinciale, ha contato 47 società iscritte e oltre 5.000 giovani tesserati, segno di una ripresa concreta delle attività sportive.

Il campionato provinciale 2022 si era concluso proprio a Castellanza, domenica 19 giugno, con le finale e le premiazioni, un traguardo importante e un successo per la numerosa partecipazione degli interessati.

Nell’assemblea il presidente Lucio Mattaini ha introdotto l’incontro facendo presente l’importanza di essere finalmente tornati alla normalità anche se la prudenza ed il rispetto dei protocolli vigenti in materia restano un punto fermo: proprio questi limiti hanno determinato il rinvio dell’evento sportivo a livello provinciale previsto per settembre e già in fase di organizzazione, le cause sono da ricondursi alla difficoltà di trovare una sede idonea al rilevante numero di presenze stimate per tale manifestazione.

La seduta è proseguita con la presentazione dei principali appuntamenti e delle scadenze previste dal nuovo calendario campionati, di cui riportiamo i più importanti e imminenti.

Per venerdì 30 settembre è fissato il termine ultimo per le iscrizioni al campionato fase invernale, sul sito www.varese-pgslombardia.org sono già state pubblicate tutte le modalità di iscrizione e i regolamenti a cura del Gruppo Campionato.

Sabato 8 ottobre si terrà la riunione per la definizione dei calendari, per categorie e gironi, aperta a tutte le società iscritte.

Infine per venerdì 14 ottobre è previsto il fischio di inizio del campionato invernale che si concluderà sabato 14 gennaio 2023, con le qualificazioni alla fase delle finali Regionali.

Il Direttore Tecnico Provinciale, Paolo di Vincenzo, nel suo intervento ha rilevato la necessità di ripensare e riprendere la formazione dei quadri dirigenziali delle società, sia in relazione ai continui aggiornamenti normativi, sia in relazioni agli avvicendamenti nelle cariche societarie. Così come andrà ripreso, con il coordinamento del Comitato Regionale, il tema della formazione tecnica degli allenatori che ha visto negli anni precedenti un costante impegno delle PGS con i clinic tecnici di aggiornamento.

Al termine dell’assemblea il presidente Lucio Mattaini ha augurato a tutti in buon campionato 2022/2023 ed un arrivederci sui campi di gioco.