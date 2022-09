Cinema noir ai Giardini Estensi con un’anteprima e un film premiato

Venerdì 9 settembre alle 21 presso la tensostruttura dei Giardini Estensi, Filmstudio 90 organizza un’anteprima nazionale del film “Diario di Spezie” di Massimo Donati, tratto dall’omonimo romanzo e in concorso al Noir in Festival 2021.

Per l’occasione saranno presenti il regista Massimo Donati e il co-sceneggiatore Alessandro Leone, ben noto al pubblico varesino. I due autori collaborano insieme da molti anni e hanno vinto anche un Nastro d’Argento per il documentario “Fuori scena”. Gli interpreti principali di “Diario di spezie” sono Lorenzo Richelmy, Fabrizio Ferracane e Fabrizio Rongione.

I fati del film si svolgono in una tranquilla cittadina belga dove, durante un matrimonio, un incontro forse casuale: Luca Treves, chef italiano esperto di spezie, conosce Andreas Dürren-Fischer, apolide, famoso restauratore di quadri fiamminghi. Dice di essere un gourmet e suo grande ammiratore. E’ così che ha inizio il loro viaggio fra Belgio, Germania e Italia. Fra spezie, cene raffinate e incontri ambigui, diventa un cammino verso un passato rimosso e al contempo una discesa nel male, che annienta ogni certezza e obbliga Luca a scelte atroci. Unico appiglio e speranza di salvezza: il diario dove annota osservazioni sulle spezie e ricette, e poi sensazioni, pensieri segreti, confessioni.

Ma c’è un terzo uomo che si muove alle loro spalle, un ispettore belga a caccia di fantasmi, Philippe Garrant. E’ un uomo che ha perso tutto eccetto la sete di giustizia. La sua è una corsa solitaria contro il tempo lungo una traiettoria destinata ad attraversare quelle di Luca e Andreas, per salvare e travolgere, nel punto esatto dove tutto ha avuto inizio, da qualche parte fra le cime del Trentino.

La serata è organizzata da Filmstudio 90 APS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, come anticipazione del festival “Nord in Giallo“, il cui programma completo sarà disponibile a breve.

Sempre aspettando “Nord in Giallo”, anche sabato 10 settembre alle 21 ai Giardini Estensi sarà proposto un film noir con ambientazione nel Nord Italia: il pluripremiato “La ragazza del lago” di Andrea Molaioli, vincitore di 10 David di Donatello, con protagonisti Toni Servillo e Valeria Golino.

Biglietto intero € 6,50; ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65, under 18 € 5,00; ridotto soci under 25 € 3,00

Prevendita online sul sito: www.liveticket.it/filmstudio90/

Le serate si svolgeranno sotto la tensostruttura anche in caso di pioggia.