Cinque auto e due moto in più per la Polizia Locale di Varese

Due moto e 5 macchine nuove per la Polizia Locale di Varese. Questa mattina, in piazza Bossi a Bobbiate, il sindaco Davide Galimberti, insieme all’assessore Raffaele Catalano e al comandante Matteo Ferrario hanno presentato le due nuove Dacia e le due Toyota ibride, mentre la Fiat Panda elettrica sta per arrivare. Per completare le nuove acquisizioni, del valore di circa centomila euro grazie a un finanziamento regionale, ci sono le due moto Benelli.

Galleria fotografica I nuovi mezzi in dotazione alla Polizia locale di Varese 4 di 6

« Con le nuove acquisizioni si potenziano i beni strumentali a disposizione della polizia locale per il controllo del territorio, con un occhio di riguardo alle periferie – ha spiegato l’assessore – Soprattutto le due moto permettono spostamenti agevoli e veloci per la vigilanza nelle aree periferiche».

In tutto, la Locale di Varese possiede ora una ventina di vetture, 5 motociclette e due biciclette elettriche a disposizione dei 92 tra agenti e ufficiali: « Dopo la pandemia e l’impegno nella gestione della situazione – ha commentato Il sindaco Galimberti – abbiamo deciso di investire sui mezzi in dotazione per agevolare il lavoro di presidio del territorio. La scelta delle auto ibride ed elettrica vanno nella direzione dell’attenzione all’ambiente».