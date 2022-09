A Cittiglio la grande festa per Saronni, ricordando il trionfo di Goodwood

Tutto è pronto a Cittiglio per celebrare la vittoria di Giuseppe Saronni nel campionato del mondo di Goodwood 1982. Si pedala domenica 4 settembre, ma l’evento non finisce qui: presso la struttura coperta del Festiamo Park questa sera (sabato 3 settembre, ore 20.45) il giornalista Beppe Conti e Giuseppe Saronni dialogheranno con il pubblico in occasione della presentazione del volume dedicato alla vittoria nel mondiale britannico.

Domani mattina ( 4 settembre) tutti in bicicletta con Giuseppe Saronni a guidare il gruppo lungo i 59 chilometri della cicloturistica “Pedala con Saronni”, la manifestazione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana con il patrocinio del Comune di Cittiglio, è

inserita nel contesto delle iniziative di Ciclovarese ed è organizzata dal punto di vista tecnico della Società Ciclistica Orinese in collaborazione con il Gruppo Sportivo Contini, con il ricavato che verrà devoluto a scopo benefico.

In sella ci saranno tra gli altri Silvano Contini, Giovanni Mantovani, Ernesto Natale, Roberto Ceruti, Gianluigi Caretta, Ennio

Vanotti e Alessandro Pozzi.

Questo il programma:

DOMENICA 4 SETTEMBRE:

Ritrovo e iscrizioni dalle ore 8 presso il Festiamo Park di Cittiglio

Partenza ore 9.15

Percorso: Cittiglio, Gavirate, Varese (località Schiranna), Bodio Lomnago,

Inarzo, Bernate di Casale Litta, Varano Borghi, Ternate, Cassinetta di

Biandronno, Travedona, Brebbia, Ispra, Monvalle, Laveno e Cittiglio.

Chilometri 59.

Arrivo ore 11.30

Ristoro per tutti i partecipanti.

T – shirt celebrativa dell’evento per i primi 150 iscritti.

Riconoscimenti per i tre gruppi più numerosi.