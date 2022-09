Claudio Benzoni tra i finalisti del Premio Cairo

Dal 11 al 16 ottobre torna il Premio Cairo giunto alla ventunesima edizione. Il concorso promosso dalla rivista Arte ha selezionato venti giovani promesse dell’arte, selezionate dalla redazione, che esporranno le loro opere in una mostra a Palazzo Reale di Milano.

Tra i finalisti anche il varesino Claudio Benzoni con l’opera trittico “ΒΙΒΛίΟΝ-φῶς” una metafora di Biblioteca, dove φῶς (“luce”, “mostrare”, “rendere manifesto”) non significa solo luce come mezzo per vedere, distinguere le forme, ma anche profondità della realtà, luce emanata dalla verità raggiunta tramite la conoscenza.

Il 10 ottobre la giuria, composta da critici d’arte e direttori di museo, sceglierà l’opera vincitrice.

Presidente di Giuria Patrizia Sandretto Rerebaudengo, Ilaria Bonacossa Storica dell’Arte contemporanea, Gabriella Belli Storica dell’Arte, già Direttrice di diversi musei e fondazioni, oggi direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariolina Bassetti International Director and Head of Southern Europe per il dipartimento Post-War & Contemporary Art, Luca Massimo Barbero è stato presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa e curatore associato della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

L’artista è attualmente presente a una selezione di 20 artisti nelle scuderia del Castello di Vigevano.