Clima: Luino pronto a ospitare il dibattito pubblico con i candidati al collegio di Varese

Il Tavolo per il Clima svela i primi dettagli sul dibattito in programma venerdì 16 settembre alle ore 21 a Palazzo Verbania. Ecco chi parteciperà e come si svolgerà la serata

(A cura del Tavolo di Lavoro per il Clima)

Dopo due intense settimane di lavoro, possiamo iniziare a svelarvi i primi dettagli su come sarà organizzato il dibattito pubblico – di cui avevamo dato notizia già tempo fa – “Clima: un voto per il futuro”, in programma venerdì 16 settembre alle ore 21:00 a Palazzo Verbania di Luino. Un dibattito in cui i candidati del collegio uninominale Lombardia 2-01 saranno chiamati a rispondere in tema di ambiente, cambiamenti climatici e possibili politiche in merito.

I PARTECIPANTI

Come abbiamo scritto, sono stati invitati i candidati al collegio uninominale per Camera e Senato delle principali liste, e precisamente: Massimiliano Romeo e Andrea Pellicini (Fd’I, Lega, FI, Noi Moderati), Orlando Vivaldo Rinaldi e Matteo Capriolo (PD, +Europa, Impegno Civico, Alleanza Verdi e Sinistra), Francesca Bonoldi e Antonio Ferrara (Movimento 5 Stelle), Giusy Versace e Guido Bonoldi (Azione, Italia Viva), Sonia Sigurtà e Orietta Chiaravalli (Italexit), Anna Maria Luridiana e Giuseppe Musolino (Unione Popolare con De Magistris). Ad oggi ci hanno confermato la presenza Andrea Pellicini, Orlando Vivaldo Rinaldi, Francesca Bonoldi e Guido Bonoldi.

Per la lista di Unione Popolare, al posto di Giuseppe Musolino e in accordo con gli altri candidati, sarà presente Antonio Cuomo, candidato supplente per lo stesso collegio. A parte Italexit, che ancora non ha risposto, possiamo già dire che ogni lista avrà almeno un proprio rappresentante al dibattito. Di questo siamo molto felici: ringraziamo di cuore i candidati che hanno dato la loro disponibilità.

MODALITA’ DEL DIBATTITO

La serata sarà divisa in due parti. Nella prima parte, il Tavolo per il Clima rivolgerà cinque domande ai candidati, i quali risponderanno con un limite di tempo fissato, cioè due minuti per lista. Le domande verteranno sulle grandi aree tematiche su cui lavora il Tavolo: energia, mobilità e cibo, ovviamente in riferimento alla lotta per contrastare il cambiamento climatico. Nella seconda parte, invece, lasceremo ampio spazio alle domande del pubblico.

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

Il Tavolo per il Clima, considerando l’importanza dell’argomento soprattutto in relazione alle nuove generazioni, che maggiormente pagheranno in futuro le conseguenze della crisi climatica, ha deciso di riservare le prime file ai ragazzi più giovani. Chiunque abbia tra i 14 e i 20 anni e desideri partecipare può contattarci tramite social o all’indirizzo mail segretavclima.luino.va@gmail.com per confermare la presenza e riservare un posto.

Sarà una serata importante per capire come la politica intende affrontare il tema della crisi climatica ed energetica e come i cittadini possono partecipare “dal basso” per passare dalla consapevolezza all’azione. Vi invitiamo tutti a partecipare e vi ricordiamo che la serata sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Varesenews.