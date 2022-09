Coletto, Varese in Azione: “Soddisfazione per il risultato elettorale. Ora la costituzione di un nuovo partito”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario di Varese in Azione, Carlo Alberto Coletto, riguardo ai risultati delle elezioni politiche.

Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per il risultato della lista Azione – Italia Viva in questa tornata elettorale.

Oltre due milione di Italiani ci hanno dato fiducia, trovando finalmente una casa per l’elettorato moderato, liberale e riformista.

Inizia ora il percorso che ci porterà alla costituzione di un nuovo partito che includerà i due movimenti che hanno rappresentato la vera novità in un panorama politico oramai appiattito sugli estremi.

Nella nostra Provincia il proficuo lavoro svolto con Italia Viva ed i suoi Candidati ha consentito di raggiungere un ragguardevole risultato, superiore alla media nazionale.

A Varese e Saronno siamo la terza forza politica, abbiamo superato la Lega e doppiato Forza Italia.

Un chiaro messaggio lanciato dagli elettori che chiedono competenza icui siamo chiamati a dare una casa sempre più solida.

Carlo Alberto Coletto

Varese in Azione