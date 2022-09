Colpo esterno per la Varesina, sconfitta casalinga per la Caronnese

Prima giornata di campionato per il Girone B di Serie D e prime emozioni per Caronnese e Varesina. Festeggiano le fenici che si prendono i tre punti in casa del Villa Valle grazie al 3-2 finale mentre a Caronno Pertusella è la Virtus CiseranoBergamo a fare bottino pieno.

VILLA VALLE – VARESINA 2-3

Inizia bene il campionato della Varesina che conquista i tre punti in casa del Villa Valle, nella bergamasca. Un inizio determinato permette ai rossoblu di aprire le danze al 13′ con Pozzi e raddoppiare già al 17 con Gasparri. I padroni di casa riaprono la gara al 21′ con Perrotti ma è Orellana al 31′ a rimettere le distanze. La ripresa è meno vivace, la Varesina controlla e soffre il giusto, anche quando al 20′ Castelli sigla il 2-3 che però, bene per i ragazzi di mister Spilli, rimane il risultato fino al triplice fischio dell’arbitro. Tre punti per iniziare la stagione e dare morale in casa rossoblu. La Varesina mette il primo mattoncino di una stagione che vuole essere positiva.

IL TABELLINO

VILLA VALLE – VARESINA 2-3 (1-3)

Marcatori: pt: 13’ Pozzi (Va), 17’ Gasparri (Va), 21’ Perrotti (VV), 31’ Orellana (V)a; st: 20’ Castelli (VV)

Villa Valle: Rota, Melseaux (47’ st Governatori), Guidelli (1’ st Lleshaj),Perrotti, Sanseverino (1’ st Castelli), Colferai, Maritato, Martini (41’ st Danesi), Seck, Paris, Delcarro. A disposizione: Prandini, Meddah, Betelli, Vitali, Oldani. Allenatore: Mangone

Varesina: Spadavecchia, Schieppati, Bernardi, Gregov, Pozzi (10’ st Lucentini), Grieco, Donizetti (23’ st Biaggi), Poesio (7’ st Malvestio), Orellana (44’ st Sali), Gasparri, Ekuban (31’ st Pino) A disposizione: Baglieri, Sberna, Sali, Kate, Clerici Allenatore: Spilli

Arbitro: Michele Criscuolo di Torre Annunziata (De Tommaso/ Vora)

Ammoniti: Poesio (Va), Sanseverino (Vi), Pozzi (Va), Malvestio (Va), Lleshaj (Vi), Orellana (Va), Perrotti (Vi)

Note: campo sintetico, clima caldo, recupero: 1’+5’

CARONNESE-VIRTUS CISERANOBERGAMO 0-1

Non inizia nel migliore dei modi il campionato della Caronnese, sconfitta di misura dalla Virtus CiseranoBergamo. Decide il sinistro chirurgico di Belloli nella ripresa, finale amaro anche per un gol annullato a Vingiano a causa di una presunta simulazione di Tunesi. Nel mezzo qualche difficoltà per i ragazzi di mister Simone Moretti, che lascia troppo campo alla Virtus, anche se Angelina tiene la porta inviolata nel primo tempo. Nella ripresa però il castello della Caronnese cade al 13′ colpito dal mancino vincente di Bellodi. Il sinistro di Cosentino nel recupero che termina a lato è l’ultima occasione di una gara amara per i rossoblu.

CARONNESE-VIRTUS CISERANOBERGAMO 0-1

MARCATORE: st 13’ Belloli.

CARONNESE (4-3-3): Angelina; Pandini (32’ st Dipalma), Alushaj, Galletti, Cosentino; Achenza (20’ st Tunesi), Cretti (20’ st Gini), Vingiano; Duguet (20’ st Motta), Gaeta (27’ st Vai), Austoni. A disp.: De Luca, Cattaneo, Sardo, Giardino. All.: Moretti.ù

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-2-3-1): Bissa; Moioli, Gritti, Nessi, Pellegrini; Cazzola, Jaouhari; Belloli (24’ st Viscardi), Careccia, Panatti; Bertoli (30’ st Vitali). A disp.: Pelliccioli, Tarasco, Mosconi, Donati Sarti, Monti, Marinelli, Palazzi. All.: Del Prato.

ARBITRO: Albano di Venezia.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno in erba sintetica. Ammoniti: Pandini, Cazzola, Tunesi. Angoli 2-8. Recupero 0’, 3’.