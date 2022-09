Comincia a Varese la settimana europea dello sviluppo sostenibile

Domani, martedì 20 settembre, con il convegno “Efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili”, prende il via il ciclo di incontri che, su input di Camera di Commercio, fino a sabato 24 settembre inserirà Varese nella Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa che promuove e rende visibili attività, progetti ed eventi che puntano a garantire prospettive di sostenibilità per le generazioni presenti e future.

Il via ufficiale al filone varesino della settimana, che avrà come file rouge i diciassette obiettivi definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU, verrà dato alle 10 di domani, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti, con l’introduzione ai lavori a cura del presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi.

Il convegno – che rientra nell’obiettivo 7 della stessa Agenda 2030 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” – vuole offrire un momento di approfondimento sulle comunità energetiche (CER). Queste ultime intese come modalità per consentire a imprese, associazioni e comunità locali di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Diversi i temi affrontati alle Ville Ponti: si parlerà degli strumenti utili alle imprese e agli enti locali, delle possibili tecnologie da utilizzare nell’ottica di favorire la transizione sostenibile del territorio, ma anche delle disposizioni normative e del sistema di incentivi con i benefici economici, ambientali e sociali che generano le comunità energetiche. Dopo una mattinata ricca di momenti d’approfondimento e una tavola rotonda con operatori del settore, case history e best practice, al pomeriggio è previsto un matching con incontri tra operatori, istituzioni, imprese e professionisti. Matching che offrirà spunti utili a comprendere come realizzare concretamente una comunità energetica rinnovabile.

Intanto, dalle 10.30 alle 12.30, si svolgerà il webinar “Dal sovraindebitamento al rischio di usura. Come prevenire e quali strumenti a supporto delle imprese”. Il seminario online, promosso dalla società del sistema camerale italiano Innexta, affronterà un argomento decisivo per garantire un andamento armonioso del sistema economico: la lotta all’usura e l’importanza che, in questa battaglia, assume la prevenzione del sovraindebitamento delle imprese. In particolare, l’incontro sarà l’occasione per proporre quegli strumenti tecnici che imprese e cittadini hanno a disposizione per tenere sotto controllo i conti. Non mancherà, poi, l’analisi dei percorsi che le autorità pubbliche e le organizzazioni private hanno predisposto per prestare aiuto a chi è caduto nella rete dell’usura.

A seguire, sempre nell’ambito della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, dalle 15 alle 17, nelle aule dell’Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio, è in programma il convegno “Istruzione di qualità per lo sviluppo sostenibile: esperienze significative di PCTO”: alunni, docenti ed enti presenteranno best practice di qualità del sistema educativo provinciale, realizzate con la rete che lo sostiene. E in più, proposte per il futuro e strumenti per le scuole così da avviare col mondo economico progetti di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) fin dall’anno scolastico 2022-23.

La partecipazione a tutti gli eventi del filone varesino della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile è gratuita; iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “Eventi”.