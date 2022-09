Il Comune di Varese consegna la Costituzione e la tessera elettorale ai neodiciottenni

Sono 730 i neodiciottenni varesini: questa mattina i Giardini Estensi hanno ospitato la cerimonia di consegna della Costituzione e della tessera elettorale.

Galleria fotografica Il Comune di Varese consegna la Costituzione e la tessera elettorale ai suoi neodiciottenni 4 di 10

Ospiti speciali l’attore Giovanni Crippa che ha dato lettura del famoso discorso di Calamandrei e Livia Pomodoro Presidente dell’accademia di Brera e cattedra UNESCO.

“Sono grata al comune di Varese perché questa è un’occasione davvero straordinaria. Portare a voi giovani un messaggio antico e moderno nel contempo è un privilegio per me, per tutti noi. Perché sono convinta che ciò che vi diremo oggi resteranno nei vostri cuori per sempre. Lezione di storia ed entrerà nella nostra vita – ha affermato – la stagione della giovinezza è la stagione della ribellione e se non si passa da questo non si realizza il Passaggio dalla giovinezza alla maturità”.

Fatta lettura dell’art 9 della costituzione da parte della consigliera comunale Francesca Strazzi, moderatrice dell’incontro, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha preso parola:” Oggi i giovani hanno ricevuto due documenti che sono importanti, la costituzione, in cui sono indicati i diritti e i doveri e i principi su cui si fonda il nostro Stato democratico e la tessera elettorale, altrettanto importante, che dovrà essere utilizzata a brevissimo. Due documenti che contengono la vera forza della democrazia del nostro paese”.

Presenti all’evento anche il viceprefetto Salvatore Giuseppe Ciarcia, Lelia Mazzotta Natale dell’ufficio scolastico provinciale, l’Assessore alla cultura Enzo Laforgia, l’onorevole Maria Chiara Gadda, l’Assessora alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare Nicoletta San Martino, il consigliere provinciale Simone Longhini, il consigliere regionale Samuele Astuti e consiglieri comunali Giulia Mazzitelli, Giacomo Fisco e Matteo Capriolo.

Dopo alcuni interventi da parte delle istituzioni, l’incontro si è concluso con un riconoscimento da parte del Comune ai Sommozatori, con un particolare ringraziamento per il lavoro svolto nel riportare il lago di Varese alla balneabilità e i volontari Avis di Varese.