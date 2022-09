In Comune a Varese la presentazione di “Autunno in Rosa” nel mese della prevenzione del cancro al seno

In occasione del mese per la prevenzione del cancro al seno, Varese, Bodio Lomnago e altri comuni si uniscono in una scia rosa di appuntamenti insieme a A.N.D.O.S., Associazione Nazionale Donne Operate al Seno: “Autunno in Rosa”, iniziativa che vuole sensibilizzare rispetto al messaggio di prevenzione e la costante conoscenza della malattia.

“Una delle cose positive del mio lavoro è che mi ha fatto scoprire un mondo sconosciuto di Varese, quello delle associazioni – ha affermato Rossella Dimaggio, assessora ai servizi educativi – questa associazione mi è particolarmente cara perché la forza è determinazione delle Donne, specialmente se hanno sofferto, per me è motivo di crescita. Sensibilizzazione e prevenzione sono indispensabili”.

Presente alla presentazione di Autunno in Rosa, tenutasi questa mattina presso la sala Matrimoni del Comune di Varese, anche la sindaca di Bodio Lomnago: “Bodio ha aderito a tutte le iniziative proposte, noi ci saremo sempre, quest’anno ancora di più, grazie alla convenzione che firmeremo l’8 ottobre e che da ad A. N. D. O. S. la possibilità di usufruire di un ambulatorio proprio vicino alla nostra piazza principale vicino alla panchina rosa che gli dedicheremo”.

IL PROGRAMMA